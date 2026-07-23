Прокуратура: керівництво КП у Харкові віддавало тендери «своїм» за 25% відкату

Керівництву одного з комунальних підприємств Харківської міськради інкримінують систематичне одержання відкатів від підрядників. Трьом посадовцям повідомили про підозру.

За даними слідства, організував схему перший заступник директора КП, залучивши головного інженера та начальника виробничої служби. Спільники розподілили ролі: від підготовки дефектних актів і кошторисів під заздалегідь визначені фірми до контролю виконання домовленостей, інформує обласна прокуратура.

“Потрібним” компаніям забезпечували перемогу в тендерах, укладення договорів, а також безперешкодне підписання актів виконаних робіт і швидке перерахування бюджетних коштів. За це вимагали від 10% до 25% від вартості кожної угоди.

Оборудка діяла з січня по травень 2026 року. У цей період службовці сприяли приватним фірмам у закупівлі послуг з ремонту освітлення та постачання електрообладнання. Загалом ділки отримали та розподілили між собою майже 200 тисяч гривень відкатів.

Трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, повторно). У суді прокурор клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, земельна ділянка по вулиці Великій Кільцевій, яку ще у 2008 році передали підприємцю для будівництва станції технічного обслуговування, кафе-бістро та магазину супутніх товарів, повернеться у власність громади Харкова.