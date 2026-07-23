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Ворог намагається прориватися на нових ділянках Харківщини – ДПСУ (відео)

Фронт 15:23   23.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог намагається прориватися на нових ділянках Харківщини – ДПСУ (відео) Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомляють: противник намагається розширити зону активних бойових дій на Харківщині.

“Після того як останніми тижнями під час штурмових дій вони зазнали великих втрат, зараз розпочали спроби прориву на нових ділянках. Зокрема, малі піхотні групи ворога здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне, що поруч з державним кордоном України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники бригади “Гарт” фіксують пересування окупантів і знищують їх особовий склад та техніку – як на українській території, так і у ворожому тилу, ще на початку висування росіян в бік регіону.

Нагадаємо, російські військові намагаються вклинитися в українську оборону з боку Козачої Лопані, штурмують Вовчанськ та тиснуть на плацдарм ЗСУ біля річки Оскіл, проте реалізувати свої плани їм не вдається, розповідав в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній прикордонній службі України повідомляють: противник намагається розширити зону активних бойових дій на Харківщині.".