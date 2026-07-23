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На Харківщині стали менше хворіти на грип і ГРВІ, але зросли кишкові інфекції

Суспільство 16:12   23.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині стали менше хворіти на грип і ГРВІ, але зросли кишкові інфекції Фото: ХМР

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб проаналізував захворюваність в регіоні за пів року.  

За перші шість місяців 2026 року на Харківщині зареєстрували 68064 випадки інфекційних захворювань з урахуванням грипу та ГРВІ. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли зафіксували 71122 випадки.

«Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення дещо знизився та склав 2,6 проти 2,8. Питома вага захворюваності дитячого населення майже не змінилась – 44,6% проти 44,1%», – зазначили фахівці.

Серед інфекційних хвороб, окрім ГРВІ та грипу, найбільше випадків припадає на гострі кишкові інфекції — 47,2%.

«У розрізі окремих нозологічних форм відмічається зростання показників захворюваності сальмонельозом на 23,7%, гастроентероколітами з встановленим збудником на 9,7%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 34,3%, кашлюком у 2,7 рази, хворобою Лайма на 22,2%, інфекційним мононуклеозом на 14,1%. Зареєстровано чотири випадки епідемічного паротиту, три випадки лістеріозу, по одному випадку сказу, вірусної геморагічної гарячки та лептоспірозу. На рівні минулого року захворюваність на ротавірусний ентерит (7 випадків), кір (1 випадок) та гострий вірусний гепатит А (4 випадки)», – повідомили у Центрі.

Водночас зменшилася кількість випадків низки інфекцій. Зокрема, менше реєстрували шигельозу — на 32,8%, лямбліозу — на 5,6%, туберкульозу органів дихання — на 7,9%, менінгококової інфекції — на 65,2%, вірусних гепатитів — на 35,4%, хронічних вірусних гепатитів — на 36,8%. Також знизилася захворюваність на педикульоз, ГРВІ та грип.

Фахівці також зазначили, що в регіоні зросла кількість звернень через укуси кліщів на 14,8%. Майже чверть постраждалих — 22,5% — це діти віком до 17 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб проаналізував захворюваність в регіоні за пів року.  ".