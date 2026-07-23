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Знову небезпечна евакуація на Харківщині: людей вивозили під атакою дронів 📹

Суспільство 14:46   23.07.2026
Вікторія Яковенко
Знову небезпечна евакуація на Харківщині: людей вивозили під атакою дронів 📹 Скриншот

На Дергачівщині правоохоронці евакуювали шістьох жителів з небезпечної території, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«16 липня правоохоронці здійснили три евакуаційні виїзди, під час яких  вивезли шістьох громадян – п’ятьох жінок та одну дитину. Серед евакуйованих була 94-річна жінка, яка потребувала допомоги під час виїзду. Усіх громадян доставили до координаційного центру в Харкові, де їм надано необхідну підтримку», – розповіли у поліції.

Зазначається, що під час двох евакуації було зафіксовано атаки дронів. В одному з випадків боєприпас вибухнув у полі неподалік дорожнього покриття. Ніхто з жителів і правоохоронців не постраждав.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, поліцейські вивезли з небезпечної території Дергачівської громади чотирьох мешканців: двох жінок, 16-річну дівчину та однорічного хлопчика. Під час руху евакуаційної автівки її спробував атакувати FPV-дрон.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 14:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Дергачівщині правоохоронці евакуювали шістьох жителів з небезпечної території, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".