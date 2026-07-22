Live

Звернулась донька: з Куп’янщини евакуювали жінку, поранену через удар FPV

Суспільство 16:06   22.07.2026
Вікторія Яковенко
Звернулась донька: з Куп’янщини евакуювали жінку, поранену через удар FPV Фото: ГУНП в Харківській області

21 липня правоохоронці вивезли 59-річну поранену жительку села Манцівка.

Напередодні жінка потрапила під ворожий удар FPV-дрона та зазнала поранень нижніх кінцівок, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Повідомлення про необхідність допомоги надійшло на спецлінію 102 від її доньки. Поліцейські оперативно прибули до села, евакуювали постраждалу з небезпечної території та доставили її до селища Великий Бурлук, де передали представникам робочої групи «Білі Янголи» для подальшого транспортування та надання необхідної допомоги», – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські вивезли з небезпечної території Дергачівської громади чотирьох мешканців: двох жінок, 16-річну дівчину та однорічного хлопчика. Під час руху евакуаційної автівки її спробував атакувати FPV-дрон.

Читайте також: РФ атакувала Харків: постраждалі, удар по АЗС (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Чотири рази за день ворог атакував селищну раду на Харківщині: наслідки (фото)
Чотири рази за день ворог атакував селищну раду на Харківщині: наслідки (фото)
22.07.2026, 16:19
РФ атакувала Харків: постраждалі, удар по АЗС (доповнено)
РФ атакувала Харків: постраждалі, удар по АЗС (доповнено)
22.07.2026, 14:15
Новини Харкова — головне 22 липня: «прильоти» в місті, небезпечна погода
Новини Харкова — головне 22 липня: «прильоти» в місті, небезпечна погода
22.07.2026, 15:56
На Харківщині на одного новонародженого припадає шестеро померлих: аналітика
На Харківщині на одного новонародженого припадає шестеро померлих: аналітика
22.07.2026, 13:51
Ставок через суд забрали у підприємства на Харківщині – прокуратура
Ставок через суд забрали у підприємства на Харківщині – прокуратура
22.07.2026, 14:23
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
Хто наказав ударити по “Епіцентру” на Салтівці, встановила прокуратура
22.07.2026, 10:15

Новини за темою:

22.07.2026
Продовжував отримувати пенсію померлої: харків’янина підозрюють у шахрайстві
21.07.2026
Під прицілом FPV: як евакуйовували жінок та дітей із Дергачівщини (відео)
21.07.2026
FPV атакують Дергачівщину: один із дронів вбив двох жінок у машині
20.07.2026
Понад пів тисячі кущів коноплі й маку знайшли у жителя Харківщини – НПУ
19.07.2026
Через небезпеку перекривали Київську трасу на Харківщині (схема об’їзду)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Звернулась донька: з Куп’янщини евакуювали жінку, поранену через удар FPV», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня правоохоронці вивезли 59-річну поранену жительку села Манцівка.".