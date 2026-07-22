Звернулась донька: з Куп’янщини евакуювали жінку, поранену через удар FPV

21 липня правоохоронці вивезли 59-річну поранену жительку села Манцівка.

Напередодні жінка потрапила під ворожий удар FPV-дрона та зазнала поранень нижніх кінцівок, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Повідомлення про необхідність допомоги надійшло на спецлінію 102 від її доньки. Поліцейські оперативно прибули до села, евакуювали постраждалу з небезпечної території та доставили її до селища Великий Бурлук, де передали представникам робочої групи «Білі Янголи» для подальшого транспортування та надання необхідної допомоги», – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські вивезли з небезпечної території Дергачівської громади чотирьох мешканців: двох жінок, 16-річну дівчину та однорічного хлопчика. Під час руху евакуаційної автівки її спробував атакувати FPV-дрон.