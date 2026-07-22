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Ставок через суд забрали у підприємства на Харківщині – прокуратура

Суспільство 14:23   22.07.2026
Вікторія Яковенко
Ставок через суд забрали у підприємства на Харківщині – прокуратура

Майже 14 га ставка у Богодухівському районі повернули у власність громади.

За даними Харківської обласної прокуратури, водний об’єкт приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб без належних документів.

«Під час перевірки прокурори встановили, що підприємство не мало законних підстав для користування ні ставком, ні земельною ділянкою водного фонду під ним. Через незаконне використання водного об’єкта територіальна громада не отримувала орендну плату, передбачену законодавством», – розповіли у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду з відповідним позовом. Суд повністю задовольнив вимоги прокуратури та зобов’язав приватне підприємство звільнити ставок і повернути земельну ділянку водного фонду громаді.

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Нагадаємо, правоохоронці вимагають через суд повернути державі майже 5 га лісу в Лозівському районі. Вважають, що він незаконно опинився у комунальній власності.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 14 га ставка у Богодухівському районі повернули у власність громади.".