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Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ

Події 08:52   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 22 липня поінформував про наслідки обстрілів РФ у Харківській області.

“У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинули жінки 51 і 50 років, зазнав поранень 54-річний чоловік; у с. Безруки Дергачівської громади поранено 37-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 48 і 72 років та 10-річного хлопчика; у сел. Золочів постраждали 60-річний чоловік, 45-річна жінка і 12-річний хлопчик; у с. Рай-Оленівка Пісочинської громади загинула 66-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес 37-річна жінка; у сел. Шевченкове зазнала поранень 68-річна жінка, гострої реакції на стрес – 55-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозовому районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 22 липня поінформував про наслідки обстрілів РФ у Харківській області.".