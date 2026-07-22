Троє загиблих та 11 постраждалих, серед них – троє дітей: наслідки ударів РФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 22 липня поінформував про наслідки обстрілів РФ у Харківській області.
“У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинули жінки 51 і 50 років, зазнав поранень 54-річний чоловік; у с. Безруки Дергачівської громади поранено 37-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у жінок 48 і 72 років та 10-річного хлопчика; у сел. Золочів постраждали 60-річний чоловік, 45-річна жінка і 12-річний хлопчик; у с. Рай-Оленівка Пісочинської громади загинула 66-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес 37-річна жінка; у сел. Шевченкове зазнала поранень 68-річна жінка, гострої реакції на стрес – 55-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
Протягом минулої доби по регіону вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- 19 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозовому районах.