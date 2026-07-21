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Двоє вибухотехніків загинули під час розмінування на Харківщині

Події 16:49   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Двоє вибухотехніків загинули під час розмінування на Харківщині Фото: Нацполіція України

Під час розмінування деокупованої території Харківщини загинули вибухотехніки Нацполіції 39-річний Максим Мовчан та 41-річний Анатолій Радковський.

Трагедія сталася 20 липня, повідомили у Нацполіції України.

«Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблі понад 20 років присвятили службі в органах внутрішніх справ і Національній поліції України.

«Із перших днів повномасштабного вторгнення рф вони пліч-о-пліч виконували надзвичайно складні та небезпечні завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Херсонської та інших областей України», – розповіли у поліції.

Полковник поліції Максим Мовчан – кандидат юридичних наук, уродженець Вінниці. У 2022 році він був нагороджений відзнакою президента України «За оборону України», а також відомчими відзнаками МВС України та Національної поліції.

Підполковник поліції Анатолій Радковський народився у Горлівці Донецької області. За сумлінне виконання службових обов’язків він неодноразово був відзначений відомчими нагородами.

«Їх загибель стала тяжкою втратою для всієї поліцейської родини. Непоправне горе спіткало рідних і близьких: діти втратили батьків, дружини – чоловіків, батьки – синів», – розповіли у НПУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 16:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час розмінування деокупованої території Харківщини загинули вибухотехніки Нацполіції 39-річний Максим Мовчан та 41-річний Анатолій Радковський.".