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Схему з бронюванням через критичне підприємство у Харкові викрила СБУ

Суспільство 15:00   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Схему з бронюванням через критичне підприємство у Харкові викрила СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування ухилянтів на критично важливе підприємство для незаконного бронювання у Харкові. У справі підозрюють адвоката.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до організації схеми причетний 48-річний харківський адвокат. У змові з іншим співвиконавцем він сприяв незаконному бронюванню чоловіків, які бажали уникнути виконання військового обов’язку.

“Зловмисники пропонували ухилянтам «послугу» з фейкового працевлаштування на критично важливому підприємстві. Це дозволяло незаконно отримати бронювання та відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Встановлено, що адвокат використовував власні зв’язки та організував механізм оформлення фіктивних трудових відносин без фактичного виконання будь-якої роботи”, – встановили в СБУ.

Потім “замовника” незаконно забронювали за цим підприємством, що надало можливість отримати відстрочку від мобілізації, додали силовики.

“Ділок за надання таких «послуг» отримав від «клієнта» 5 тисяч доларів, а згодом ще 29 тисяч гривень, які вимагав під виглядом сплати податків за працевлаштування”, – з’ясували правоохоронці.

Для симуляції видимості законності фігуранти згодом надали чоловіку пакет документів про працевлаштування для їх підписання вже після фактичного оформлення на підприємстві.

У результаті цієї схеми військовозобов’язаний незаконно отримав бронь.

Адвокату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють, хто ще був причетний до цієї схеми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 15:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування ухилянтів на критично важливе підприємство для незаконного бронювання у Харкові. У справі підозрюють адвоката.".