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Вночі росіяни атакували Чугуївщину: близько тисячі людей без світла

Події 10:05   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі росіяни атакували Чугуївщину: близько тисячі людей без світла

Близько 03:20 уночі 21 липня росіяни обстріляли село Кам’яна Яруга. 

За інформацією мера Галини Мінаєвої, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, також постраждала людина.

Їй надається медична допомога. Пошкоджено близько 15 приватних будинків та трьох одиниць транспорту.  Наразі вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу: на місці працює міська комісія з питань пошкодженого майна, та розпочинаються роботи з закриття контурів пошкоджених будинків“, – писала Мінаєва.

Незабаром стало відомо, що внаслідок ударів близько тисячі абонентів залишилися без світла.

“Відновлення електропостачання розпочнеться відразу, як тільки закінчать роботу вибухотехніки. Обидві служби працюють в тісній взаємодії і намагаються якомога швидше повернути електроенергію в оселі мешканців“, – додала мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 10:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:20 уночі 21 липня росіяни обстріляли село Кам’яна Яруга. ".