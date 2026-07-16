У Слатиному дрон влетів у квартиру та вибухнув – Задоренко розповів деталі

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 16 липня о 03:38 росіяни атакували Слатине.

За його даними, БпЛА типу “Молния” влетів у балкон у багатоповерховому будинку, а потім розірвався усередині квартири.

“Внаслідок влучання було пошкоджено квартиру, вибито кілька вікон в інших квартирах та під’їздах. На місці влучання виникла пожежа”, – додав Задоренко.

Обійшлося без постраждалих, додав він.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за добу через удари РФ постраждали 18 жителів Харківщини, серед них – дитина. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.