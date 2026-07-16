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У Слатиному дрон влетів у квартиру та вибухнув – Задоренко розповів деталі

Події 09:43   16.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Слатиному дрон влетів у квартиру та вибухнув – Задоренко розповів деталі

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 16 липня о 03:38 росіяни атакували Слатине. 

За його даними, БпЛА типу “Молния” влетів у балкон у багатоповерховому будинку, а потім розірвався усередині квартири.

“Внаслідок влучання було пошкоджено квартиру, вибито кілька вікон в інших квартирах та під’їздах. На місці влучання виникла пожежа”, – додав Задоренко.

Обійшлося без постраждалих, додав він.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за добу через удари РФ постраждали 18 жителів Харківщини, серед них – дитина. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 16 липня о 03:38 росіяни атакували Слатине. ".