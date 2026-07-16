Автобус із пасажирами потрапив під удар БпЛА у Високому – є поранені

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що близько 06:40 росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2” по селищу Високий.

“Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками“, – пишуть у прокуратурі.

Поранення отримали чотири пасажири. У водія – гостра реакція на стрес, від госпіталізації він відмовився.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що за добу через удари РФ постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.