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Автобус із пасажирами потрапив під удар БпЛА у Високому – є поранені

Події 11:06   16.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Автобус із пасажирами потрапив під удар БпЛА у Високому – є поранені

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що близько 06:40 росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2” по селищу Високий. 

Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками“, – пишуть у прокуратурі.

Поранення отримали чотири пасажири. У водія – гостра реакція на стрес, від госпіталізації він відмовився.

Раніше МГ «Об’єктив»  повідомляла, що за добу через удари РФ постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також вдарили по 23 населених пунктах Харківської області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 11:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили, що близько 06:40 росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2” по селищу Високий. ".