Сьогодні 10 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Всесвітній день шашлику. 10 липня 2018 року завершилася міжнародна рятувальна операція, яку проводили в печерному комплексі Тхамлуангнангнон у Таїланді. У 1995-му оприлюднили послання Папи Римського до жінок, де той визнав століття дискримінації. У 1994-му вибори президента України виграв Леонід Кучма. У 1941-му стратили батька Степана Бандери Андрія. У 1609-му створили Католицьку Лігу, а у 1934-му – ГУЛАГ. У 1559-му помер король Франції Генріх II, отримавши поранення на лицарському турнірі.

Свята та пам’ятні дати 10 липня

10 липня у світі – День племінниць і племінників, Всесвітній день енергетичної незалежності.

Друга п’ятниця липня – це Всесвітній день шашлику.

Також сьогодні: День Ніколи Тесли, День “Не наступіть на бджолу”, День пікніка з плюшевим ведмедиком, День народження футбольного свистка, День вдячності капібарі.

10 липня в історії

10 липня 1040 року, за легендою, в англійському місті Ковентрі дружина місцевого графа леді Годіва проїхала оголеною містом, щоб змусити чоловіка знизити податки. Докладніше.

10 липня 1559 року помер король Франції Генріх II Валуа. Докладніше.

10 липня 1609 року у Священній Римській імперії створили Католицьку лігу – для протидії Реформації, що набирала обертів. Ліга була конфедерацією римо-католицьких німецьких держав. Вона проіснувала майже 30 років. Докладніше.

10 липня 1856 року народився Нікола Тесла – автор близько 700 винаходів, “батько” двигуна змінного струму та “дійова особа” низки легенд XX століття. Докладніше.

10 липня 1934 року в СРСР створили систему таборів ГУЛАГ. Цього дня підписали відповідну постанову. Докладніше.

10 липня 1941 року в Києві НКВС стратив священника Української греко-католицької церкви Андрія Бандеру – отця лідера ОУН Степана Бандери. Докладніше.

10 липня 1994 року відбувся другий тур виборів Президента України, переможцем якого став Леонід Кучма. Докладніше.

10 липня 1995 року в Римі оприлюднили послання Папи Івана Павла II до жінок. Докладніше.

10 липня 2018 року завершилася міжнародна рятувальна операція, яку проводили в печерному комплексі Тхамлуангнангнон у Таїланді. Тоді в підземеллі застрягла юніорська футбольна команда “Дикі кабани” (12 хлопчиків віком від 11 до 16 років) разом із 25-річним помічником тренера. Те, що мало стати спільною прогулянкою для згуртування команди, перетворилося на історію виживання. Планувалося, що юні футболісти пройдуть печерою та повернуться на поверхню. Але в момент, коли вони знаходилися всередині, назовні почалася сильна злива. Потоки води швидко затопили проходи печерної системи, відрізавши хлопцям дорогу назад. Вони зайшли до печери 23 червня, ввечері того ж дня батьки, які втратили зв’язок з дітьми, почали телефонувати головному тренеру клубу. Пощастило, що не всі учасники команди брали участь в екскурсії. Один із гравців не пішов з усіма – він і повідомив, які були плани та де, ймовірно, слід шукати загублених товаришів. З цього моменту почалися пошуки, а далі – тривала операція з порятунку, до якої приєдналися спелеологи, “морські котики” та дайвери. За різними оцінками, участь в операції брали до 10 тисяч осіб. Зокрема – український дайвер Всеволод Коробов, який у цей час працював інструктором у тайському Пхукеті.

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“У цій печері працювати дуже складно. Безпосередньо дайвінг починається за три кілометри від входу. Там є частина, де можна пірнати – це місце з екстремальними умовами навіть для дуже підготовлених кейв-дайверів (печерних дайверів). Там дуже погана видимість, ви не можете іноді навіть бачити показання приладів, впритул піднісши їх до обличчя. Можна заплутатися чи застрягти – дуже багато вузьких проходів. Крім того, складність полягає в тому, що від останньої сухої кімнати до місця, де перебували діти – 2 кілометри 300 метрів. Доводиться плисти проти течії, і лише повертатися за течією”, – ділився Коробов враженнями від рятувальної місії з Бі-Бі-Сі Україна.

Фахівці розглядали різні варіанти порятунку дітей – аж до забезпечення їх продуктами до того моменту, коли минуть мусони. Однак розрахунки показали, що бранцям печери не вистачить кисню, щоби дочекатися, коли вода відійде. Тому довелося витягувати їх під водою. На етапі підготовки цієї надскладної операції загинув один із рятувальників – колишній боєць спецпідрозділу ВМС Таїланду (“морських котиків”) Саман Кунан. Хлопцям, щоб вони не панікували під час підводної подорожі, ввели кетамін та переправляли у стані медикаментозного сну – це робили досвідчені дайвери. Першу групу витягли у такий спосіб 8 липня. Другу – 9-го, всіх, хто залишився, разом із помічником тренера – 10-го. Попри надзвичайну складність і ризикованість операції, усіх бранців вдалося витягнути живими.

Церковне свято 10 липня

10 липня вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде дощ, то буде сиро до бабиного літа.

Якщо стоїть ясна погода, то вона буде такою ще сім тижнів.

Якщо літає багато бджіл – буде посуха.

Що не можна робити 10 липня

Не можна кидати у воду сміття і лаятися біля води.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо не здійсняться.