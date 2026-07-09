АЗС у Харкові знову під ударом: “приліт” в Шевченківському районі

Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Шевченківському районі Харкова.

Під ударом знову опинилася АЗС, інформація щодо наслідків уточнюється, повідомляє мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, ввечері 8 липня росіяни двічі атакували дронами одну й ту саму АЗС у Шевченківському районі Харкова. На місці після першого “прильоту” спалахнула пожежа, повідомляв мер Ігор Терехов. Було відомо про одного постраждалого — у нього осколкові поранення.

Чи може спричинити дефіцит пального ситуація з АЗС, які щодня атакують росіяни. Якщо він виникне – як це вирішити, МГ «Об’єктив» розповів доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.