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АЗС у Харкові знову під ударом: “приліт” в Шевченківському районі

Події 16:53   09.07.2026
Вікторія Яковенко
АЗС у Харкові знову під ударом: “приліт” в Шевченківському районі Зображення, створене ШІ

Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Шевченківському районі Харкова.

Під ударом знову опинилася АЗС, інформація щодо наслідків уточнюється, повідомляє мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, ввечері 8 липня росіяни двічі атакували дронами одну й ту саму АЗС у Шевченківському районі Харкова. На місці після першого “прильоту” спалахнула пожежа, повідомляв мер Ігор Терехов. Було відомо про одного постраждалого — у нього осколкові поранення.

Чи може спричинити дефіцит пального ситуація з АЗС, які щодня атакують росіяни. Якщо він виникне – як це вирішити, МГ «Об’єктив» розповів доктор економічних наук, професор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 16:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Шевченківському районі Харкова.".