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Не можна нескінченно закривати очі на бусифікацію – Терехов про події у Львові

Політика 15:38   09.07.2026
Вікторія Яковенко
Не можна нескінченно закривати очі на бусифікацію – Терехов про події у Львові Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на інцидент, що стався у Львові напередодні. Він вважає, що сутички із представниками ТЦК не мають ставати нормою, але «не можна нескінченно закривати очі на «бусифікацію».

«Я хочу сказати дуже чітко: українці готові захищати свою державу. Харків це доводить щодня. Наші люди служать, працюють під обстрілами, рятують, лікують, відновлюють місто після ударів. Ми всі розуміємо, що без армії не буде України. Але готовність захищати країну не означає готовність миритися зі свавіллям, приниженням, побиттями, незаконними утриманнями чи ситуаціями, коли людину фактично позбавляють права бути почутою. Це не питання «проти мобілізації». Це питання довіри до держави», – пише мер.

На його думку, відповідальність за цю довіру сьогодні лежить, зокрема, на Міністерстві оборони. Терехов вважає, що саме воно має забезпечити, щоб система ТЦК працювала законно, прозоро і по-людськи.

«Завдання реформувати ТЦК було поставлено вже пів року тому, і суспільство має право бачити не заяви про наміри, а реальні зміни. Бо не можна нескінченно пояснювати людям, що «так склалося», закривати очі на «бусифікацію», не можна вимагати від громадянина поваги до держави, коли сама держава не гарантує йому повагу до його прав і гідності. Мобілізація потрібна. Але вона має бути справедливою. Лікарські комісії мають ухвалювати чесні рішення, а не штампувати висновки. Розподіл військовозобов’язаних має бути зрозумілим. Дії представників ТЦК мають відповідати закону, а не логіці сили. Людина має розуміти, що відбувається, які в неї права і які рішення щодо неї ухвалюються», – підкреслює міський голова.

Терехов також зазначив, що такий конфлікт як у Львові – це подарунок для російської пропаганди.

«Ворог хоче показати, що українці воюють не лише з ним, а й між собою. Ми не маємо права давати йому такі кадри. Тому відповідь має бути не в покаранні людей як способі «закрити тему». Відповідь має бути в реальній реформі системи. Мобілізація – це обов’язок держави й громадянина. Але гідність людини та повага до її прав – це теж основа держави. І одне не може скасовувати інше», – підсумував Терехов.

Нагадаємо, 8 липня ввечері у Львові стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. Відео інциденту одразу “розлетілося” у пабліках. На ньому видно, як натовп перевертає службове авто. На подію вже відреагували в Офісі президента, Міноборони та Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 15:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на інцидент, що стався у Львові напередодні.".