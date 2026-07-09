Створити логотип і гімн пропонують у громаді під Харковом: найкращим заплатять

Пісочинська громада оголосила конкурс на розробку логотипа та гімну. Роботи приймають з 8 по 26 липня.

«Пісочинська громада — це люди, історія, традиції, місця, які ми любимо, спогади, якими пишаємося, і майбутнє, яке створюємо разом. У рамках підготовки Статуту громади ми розпочинаємо роботу над формуванням сучасної візуальної та культурної ідентичності Пісочинської громади та оголошуємо відкритий творчий конкурс на розроблення логотипа та гімну громади. Запрошуємо жителів, творчі колективи, молодь, митців, дизайнерів, музикантів, учнів, студентів та всіх, хто має ідеї й бажання долучитися!», – йдеться у повідомленні.

Учасники можуть подати роботи у двох номінаціях: «Логотип Пісочинської селищної територіальної громади» та «Гімн Пісочинської селищної територіальної громади».

Для переможців у кожній номінації передбачені грошові винагороди: І місце — 5 000 грн, ІІ місце — 3 000 грн, ІІІ місце — 2 000 грн.

Найкращі роботи представлять на громадське обговорення, адже, кажуть у громаді, символи мають створюватися разом із її жителями.

Надсилати роботи потрібно електронну адресу: pisochin.rada.news@gmail.com. У темі листа слід зазначити: «Конкурс логотип та гімн громади».