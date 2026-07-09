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Борги за землю: з кого хочуть стягнуть мільйони грн на Харківщині

Суспільство 12:06   09.07.2026
Вікторія Яковенко
Борги за землю: з кого хочуть стягнуть мільйони грн на Харківщині

Правоохоронці зазначають: на Берестинщині бюджети громад недоотримали понад 2,6 млн грн через борги за користування землею. Тож через суд ці гроші хочуть стягнути.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Берестині ТОВ, що володіє комплексом нежитлових приміщень, не оформило право на землю під ними.

“Попри це, підприємство упродовж 2018 – 2026 років користувалося комунальною ділянкою без договору оренди та не платило за неї. Прокурори вимагають стягнути з товариства понад 1,5 млн грн безпідставно збережених коштів”, – зазначили правоохоронці.

Інший випадок стосується фізичної особи, якій у 2016 році передали в оренду земельну ділянку для ведення фермерського господарства, додали в прокуратурі. Йдеться про землю площею 37 га, розташовану в межах Старовірівської громади.

“Однак орендар систематично порушував умови договору і з 2020 по 2026 рік ігнорував обов’язок сплачувати за користування ділянкою. Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримав понад 1,1 млн гривень. У цьому випадку прокуратура вимагає не лише стягнути заборгованість, а й розірвати договір оренди та повернути землю громаді”, – розповіли правоохоронці.

Відповідні позови вже направили до суду.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура подала позов до забудовника відомого ТРЦ у місті. Зазначалось, що йдеться про один із найбільших комерційних об’єктів міста — масштабний багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс у Харкові, який введено в експлуатацію у 2021 році. Згідно з проєктною та кошторисною документацією, вартість будівництва становила 2,35 млрд гривень. Однак, встановили правоохоронці, під час багаторічного будівництва ТРЦ забудовник не виконав обов’язку зі сплати коштів пайової участі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зазначають: на Берестинщині бюджети громад недоотримали понад 2,6 млн грн через борги за користування землею. Тож через суд ці гроші хочуть стягнути.".