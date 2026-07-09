Розбір завалів обстріляної п’ятиповерхівки у Харкові завершено (фото/відео)

Напередодні майже опівночі у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару в Немишлянському районі.

Рятувальники уточнили: внаслідок удару по п’ятиповерхівці частково зруйновано перекриття, дах та квартири на верхньому поверсі.

Через “приліт” загинули двоє людей, ще 42 – постраждали. Серед них четверо дітей.

“До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС, зокрема рятувальники, верхолази, сапери, а також комунальні служби міста. Психологи ДСНС надали допомогу понад 20 людям”, – додали у ДСНС.

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Нагадаємо, близько 01:40 8 липня військові РФ вдарили ракетами по Основʼянському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкодження отримали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автомобілі. Дев’ять мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один із дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За кілька хвилин у цьому ж Немишлянському районі росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Загинули чоловік та жінка. Ще понад 40 людей постраждали, у тому числі 16 отримали поранення. За попередніми даними облпрокуратури, по п’ятиповерхівці вдарили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.