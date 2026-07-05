Сьогодні 5 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – День Військово-морських сил Збройних сил України та День працівників морського та річкового флоту. 5 липня 2014 року від російської окупації звільнили міста Краматорськ та Слов’янськ. У 1954-му музичний продюсер Сем Філліпс записав спонтанне виконання пісні “That’s All Right” маловідомим тоді 19-річним водієм вантажівки Елвісом Преслі. У 1946-му вперше презентували купальник-бікіні. У 1811-му проголосила незалежність Венесуела. У 1687-му вийшов третій і останній з томів головної наукової роботи Ньютона “Математичні початки натуральної філософії”. У 1054-му стався вибух зірки, що викликав паніку на Землі.

Свята та пам’ятні дати 5 липня

Перша неділя липня в Україні – це День Військово-морських сил Збройних сил України та День працівників морського та річкового флоту.

Сьогодні також – День звільнення Слов’янська та Краматорська від російської окупації.

У світі: День бікіні, День трудоголіка, День механічного олівця.

5 липня в історії

5 липня 1054 року стався вибух зірки у сузір’ї Тельця та утворення великої супернової. Вона була видна на землі вдень протягом 23 діб, а вночі близько двох років. Докладніше.

5 липня 1687 року завершено публікацію головного наукового твору Ісаака Ньютона – “Математичні початки натуральної філософії”. Докладніше.

5 липня 1811 року проголосила незалежність Венесуела – першою серед іспанських колоній у Південній Америці. Докладніше.

5 липня 1946 року французький модельєр Луї Реар уперше представив публіці свій революційний винахід – купальник-бікіні. Докладніше.

5 липня 1954 року музичний продюсер Сем Філліпс записав спонтанне виконання пісні “That’s All Right” маловідомим тоді 19-річним водієм вантажівки Елвісом Преслі. Це сталося у студії “Sun Records” у Мемфісі (штат Теннессі, США). Саме цей запис багато музичних істориків вважають одним із моментів народження рок-н-ролу. Філіпса при цьому називають “тим, хто відкрив Преслі”, хоча це дуже спрощує історію сходження “короля рок-н-ролу”.

“Послідовність подій, що привели до цього моменту, почалася, коли молодий водій вантажівки зайшов до офісів Sun Records та Memphis Recording Service у суботу ввечері влітку 1953 року і заплатив 3,98 долара плюс податок, щоб зробити ацетатну платівку для своєї матері. Сем Філліпс записав Елвіса, який співав “My Happiness” та “That’s When Your Heartaches Begin”, і сказав своїй бізнес-партнерці Меріон Кейскер щось, що змусило її записати у своїх нотатках “Хороший виконавець балад. Запам’ятати”. Саме Кейскер була настільки вражена неймовірно сором’язливим молодим співаком, що протягом наступного року неодноразово згадувала його ім’я перед Філліпсом і зазначала, що з ним слід було б зв’язатися”, – пише проєкт History.

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Нарешті, на початку липня 1954-го Філліпс відправив своїх улюблених сесійних музикантів, гітариста Скотті Мура і басиста Білла Блека, зустрітися з Елвісом. Їхнім завданням було послухати цього водія та оцінити, чи має він талант. Особливого захоплення після знайомства вони не висловили, проте наголосили на гарному голосі молодого співака. Попри стримані відгуки, Філліпс вирішив дати Елвісу шанс і призначив студійну сесію на 5 липня.

Перші спроби запису того дня виявилися невдалими для Елвіса. І він почав уже жартома виконувати пісню “That’s All Right”, написану блюзменом Артуром “Біг Боєм” Крадапом. Скотті Мур та Білл Блек приєдналися до виконання. Вони грали експромтом, імпровізуючи, та створили зовсім нове звучання пісні. І саме цей незапланований варіант Філліпс записав. А наступного дня запросив знайомого діджея послухати запис. Той попросив надати пісню для радіопрограми. І як тільки композиція пролунала в етері, популярність набула миттєво. Радіостанцію буквально засипали телефонними дзвінками, а потім і листами та телеграмами від слухачів. Тож Філліпс відчув, що знайшов “золоту жилу”. Він організував випуск платівки з цим синглом, який став дебютним для Елвіса Преслі.

5 липня 2014 року українські війська в рамках АТО звільнили Краматорськ та Слов’янськ від російської окупації, прикритої діями терористичного угруповання на чолі з військовим злочинцем Ігорем Гіркіним та бойовиків так званої ДНР. Докладніше.

Церковне свято 5 липня

5 липня вшановують пам’ять преподобного Афанасія Афонського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 липня спекотно, то взимку будуть сильні морози.

Якщо над водою стелиться туман – чекайте на негоду.

Якщо в цей день дощ, то буде багатий врожай зерна цього року.

Що не можна робити 5 липня

Не можна розлучатися з коханими надовго, бо розлука може затягнутися.

Не можна лаятися.

Не можна ходити в лазню.