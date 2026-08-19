Вулицю у Харкові просять назвати на честь спецзагону «Омега» – реакція мерії

Питання щодо перейменування однієї з вулиць Харкова на честь Центру спецпризначення “Омега” НГУ розгляне топонімічна комісія, після чого його винесуть на сесію міської ради.

Про це на позачерговій сесії міськради 19 серпня сказав мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання депутата Артема Ревчука.

Ревчук нагадав, що понад рік тому підрозділ звертався до міської влади із пропозицією увічнити “Омегу” в топоніміці Харкова.

«Сьогодні в «Омезі» нараховується 28 Героїв України — це найбільша кількість серед усіх бригад Сил оборони України. Саме «омегавці» з перших годин широкомасштабного вторгнення зустріли ворога і навіть підбили перший танк. Я на колишньому Бєлгородському шосе разом із бійцями підрозділу брав участь у спаленні колони, яка заходила з боку Бєлгорода. Поруч зі мною тоді був нинішній командир Харківського загону «Омега» Дмитро Ярош, а на той час командував нинішній генерал-майор Півненко. Для Харкова було б честю, якби одна з вулиць носила ім’я легендарного спецпідрозділу», — наголосив депутат.

«У нас є декілька вулиць, які нам потрібно буде ще перейменовувати, і в тому числі щодо «Омеги». Ми розглядали деякі вулиці. Зараз на топонімічній комісії розглянемо, а потім винесемо це на розгляд сесії міськради», — відповів Терехов.

Нагадаємо, на сесії 19 серпня надали звання «Почесний громадянин міста Харкова» дев’ятьом діячам — військовим, науковцям, чиновниці, бізнесмену, енергетику та директору ХНАТОБу. Також депутати внесли зміни до бюджету на поточний рік, включивши до нього 452,9 мільйона гривень державної дотації для територій, що зазнали негативного впливу через повномасштабну агресію РФ.