Сьогодні 28 вересня 2026: яке свято та день в історії

28 вересня 1066 року почалося норманське завоювання Англії. У 1651-му Богдан Хмельницький уклав Білоцерківський договір із поляками. У 1864-му в Лондоні створили I Інтернаціонал. У 1887-му почалася одна з найбільш смертоносних повеней в історії, яка забрала життя 900 тисяч людей. У 1939-му СРСР та Німеччина підписали “Договір про дружбу та кордон”. У 1978-му помер Папа Римський Іван Павло I, який пробув на престолі всього 34 дні. У 1994-му сталася масштабна катастрофа в Балтійському морі – затонув пором “MS Estonia”.

Свята та пам’ятні дати 28 вересня

28 вересня – Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації та Міжнародний день права знати.

Також відзначають: День свободи від голоду, День Конфуція, Міжнародний день безпечного аборту, Міжнародний день поке (це традиційна гавайська страва), стартує Тиждень урології.

Відео створено з використанням ШІ

28 вересня в історії

28 вересня 1066 року на англійському узбережжі неподалік міста Певенсі висадилися війська Вільгельма Завойовника. З цього моменту почалося норманське завоювання Англії. Докладніше.

28 вересня 1651 року Богдан Хмельницький підписав Білоцерківський мирний договір із Річчю Посполитою. Докладніше.

28 вересня 1864 року у Лондоні заснували Міжнародне товариство робочих. Самі засновники назвали його Міжнародний Інтернаціонал, ще не знаючи, що він стане Першим Інтернаціоналом. Докладніше.

28 вересня 1887 року почалася повінь в Імперії Цінь (Китаї), яка забрала життя не менше 930 тисяч людей. За деякими оцінками жертв було до двох мільйонів. Докладніше.

28 вересня 1939 року міністри закордонних справ СРСР та Німеччини Молотов і Ріббентроп підписали “Німецько-радянський договір про дружбу і кордон”. Докладніше.

28 вересня 1978 року помер Папа Римський Іван Павло I (Альбіно Лучані). Докладніше.

28 вересня 1994 року сталася масштабна катастрофа в Балтійському морі. Затонув пором “MS Estonia”, який виконував рейс з Таллінна до Стокгольма. На борту перебували 989 людей. 852 з них загинули, 137 вдалося врятувати. Пором різко затонув уночі (від першого відомого сигналу про тривогу, який він подав, до затоплення минуло 28 хвилин). Розслідування трагедії тривало до 1997 року, а потім його результати кілька разів піддавали сумнівам та перевіряли. Проте нові дослідження не виявили доказів зіткнення чи вибуху та підтвердили висновки перших слідчих.

Основною причиною катастрофи визнали руйнування носової конструкції порома. До цього призвела несправність носового візора. Це велика піднімна конструкція, яка закриває рампу в носовій частині порома. Рампа, своєю чергою, закриває автомобільну палубу. Конструкція має бути герметичною, щоб під час руху вода не потрапила всередину порому та не затопила його. Саме це сталося з MS Estonia. Плавання відбувалося в складних погодних умовах, які, втім, не є винятковими для Балтики. Був шторм із хвилями близько чотирьох метрів, сильний вітер і качка.

“Носовий візор вийшов із ладу під хвильовими навантаженнями, що призвело до відкриття рампи та початку затоплення автомобільної палуби. Оновлене моделювання підтверджує встановлений сценарій: швидке проникнення води через носову рампу, що призвело до перекидання судна”, – повідомили в остаточному звіті про попередню оцінку нових висновків щодо аварії судна Estonia. Його опублікували у 2025 році.

Церковне свято 28 вересня

28 вересня вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Погожий день 28 вересня – до холодної та сніжної зими.

Якщо в цей день холодний вітер, то наступне літо буде теплим.

Що не можна робити 28 вересня

Не можна займатися домашніми справами та прибиранням.

Не бажано виходити у двір і навіть за поріг.

Не можна ділитися планами та перераховувати гроші.