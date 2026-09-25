Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії

25 вересня – День позашкілля в Україні. У цей день у 1066 році в Англії відбулася битва при Стемфорд Брідж. У 1555-му протестантство набуло офіційного статусу релігії. У 1789-му в США ухвалили перші десять поправок до конституції, які відомі як “Білль про права”. У 1909-му в Парижі відкрилася перша авіаційна виставка у Великому палаці. У 1983-му сталася “Велика втеча” з в’язниці Мейз у Великій Британії. У 1992-му відкрили канал, що з’єднав Чорне та Північне моря (крізь систему річок). У 2020-му сталася авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, у якій загинули військові льотчики та курсанти ХНУПС ім. Кожедуба.

Свята та пам’ятні дати 25 вересня

25 вересня в Україні – День позашкілля.

У світі – Всесвітній день фармацевта та Всесвітній день тренерів.

Також сьогодні: Всесвітній день легенів, День математичних оповідань, День одного чудового музичного хіта, Всесвітній день мрії, День коміксів, Міжнародний день поінформованості про атаксію (це порушення координації рухів і рівноваги).

25 вересня в історії

25 вересня 1066 року в Англії відбулася битва при Стемфорд Брідж. У ній англійське військо відбило вторгнення вікінгів, а вже за кілька днів не знайшло сил вигнати ще й норманів. Докладніше.

25 вересня 1555 року в Німеччині протестантство набуло офіційного статусу релігії. Це було прописано в умовах Аугсбурзького миру між протестантськими князями країни та імператором Карлом V Габсбургом. Докладніше.

25 вересня 1789 року Конгрес США підтримав перші десять поправок до конституції. Вони відомі як “Білль про права”. Докладніше.

25 вересня 1909 року в Парижі відкрилася перша авіаційна виставка у Великому палаці. Головним експонатом став літак “Blériot XI”, на якому Луї Блеріо трьома місяцями раніше першим перелетів через Ла-Манш.

Авіаційні апарати в Парижі вже демонстрували роком раніше, але не окремо, а в рамках автосалону. Уже за рік різних розробок у цій галузі вистачило на окрему виставку. Вона зібрала 380 учасників. Демонстрували, звісно, ​​не лише літаки, історія яких на той час тільки починалася. Були представлені аеростати, а також різноманітні двигуни. Захід відбувся успішно – і згодом його вирішили зробити щорічним. Від цієї виставки веде свою історію один із найпрестижніших світових авіасалонів – Паризький, який нині відомий як салон Ле-Бурже.

25 вересня 1983 року сталася втеча з в’язниці Мейз у Великій Британії, котра відома як “Велика втеча”. Докладніше.

25 вересня 1992 року після більш як 30 років будівництва відкрили канал Рейн-Майн-Дунай. Докладніше.

25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака Ан-26Ш під Чугуєвом. Докладніше.

Церковне свято 25 вересня

25 вересня вшановують пам’ять преподобної Євфросинії Олександрійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 вересня ясний день, то гарна погода встановиться надовго.

Якщо чути грім – осінь буде теплою.

Злива в цей день – до затяжної зими.

Що не можна робити 25 вересня

На можна лінуватися та байдикувати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися.