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Французи передали для Харківщини потужні генератори та медичну допомогу

Актуально 20:35   24.09.2026
Тетяна Литвіна
Французи передали для Харківщини потужні генератори та медичну допомогу Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCounci

Новий вантаж – потужні генератори та медичні матеріали надійшли для громад Харківщини від французьких партнерів. Їх розподілять між соціальними та медичними установами регіону.

Як повідомили у Харківській обласній раді, у складі допомоги п’ять потужних промислових трифазних дизельних генераторів різної потужності від 50 кВт до 286 кВт, два з яких профінансував Регіон Гранд-Ест, три — Асоціація медичної та благодійної допомоги Франція — Україна (Aide Médicale & Caritative France-Ukraine).

Також від Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey надійшли медичні витратні матеріали, вологонепроникні чохли для матраців, засоби гігієни, вироби ортопедичного призначення, компресійний трикотаж та медичні рукавички.

гуманітарна допомога, Франція
Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCouncil
гуманітарна допомога, Франція
Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCouncil

Від компаній BNP Paribas та Shimadzu надійшла комп’ютерна техніка, що поповнить матеріальну базу навчальних та медичних закладів області.

гуманітарна допомога, Франція
Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCouncil
гуманітарна допомога, Франція
Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCouncil

“Передача стала можливою в рамках меморандуму про співпрацю між Харківською обласною радою та Асоціацією медична та благодійна допомога Франція – Україна”, – поінформували в облраді.

гуманітарна допомога, Франція
Фото: Харківська обласна рада/facebook.com/KharkovRegionalCouncil

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Нагадаємо, мешканці прифронтових територій Харківщини мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень на майбутній опалювальний сезон. Оформлення виплат уже розпочалось і триватиме до 30 жовтня включно. Допомога призначається на одне домогосподарство та охоплює найуразливіші категорії громадян — від осіб з інвалідністю та ВПО до одиноких пенсіонерів та багатодітних сімей.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий вантаж – потужні генератори та медичні матеріали надійшли для громад Харківщини від французьких партнерів. Їх розподілять між соціальними та медичними установами регіону.".