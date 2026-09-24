Французи передали для Харківщини потужні генератори та медичну допомогу

Новий вантаж – потужні генератори та медичні матеріали надійшли для громад Харківщини від французьких партнерів. Їх розподілять між соціальними та медичними установами регіону.

Як повідомили у Харківській обласній раді, у складі допомоги п’ять потужних промислових трифазних дизельних генераторів різної потужності від 50 кВт до 286 кВт, два з яких профінансував Регіон Гранд-Ест, три — Асоціація медичної та благодійної допомоги Франція — Україна (Aide Médicale & Caritative France-Ukraine).

Також від Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey надійшли медичні витратні матеріали, вологонепроникні чохли для матраців, засоби гігієни, вироби ортопедичного призначення, компресійний трикотаж та медичні рукавички.

Від компаній BNP Paribas та Shimadzu надійшла комп’ютерна техніка, що поповнить матеріальну базу навчальних та медичних закладів області.

“Передача стала можливою в рамках меморандуму про співпрацю між Харківською обласною радою та Асоціацією медична та благодійна допомога Франція – Україна”, – поінформували в облраді.

Нагадаємо, мешканці прифронтових територій Харківщини мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень на майбутній опалювальний сезон. Оформлення виплат уже розпочалось і триватиме до 30 жовтня включно. Допомога призначається на одне домогосподарство та охоплює найуразливіші категорії громадян — від осіб з інвалідністю та ВПО до одиноких пенсіонерів та багатодітних сімей.