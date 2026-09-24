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Грошову допомогу отримають понад 320 мешканців Харківщини: кому дають і на що

Актуально 18:35   24.09.2026
Тетяна Литвіна
Грошову допомогу отримають понад 320 мешканців Харківщини: кому дають і на що

Одноразову адресну грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету отримають 322 мешканці Харківської області. Допомога надається у зв’язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами.

Як повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації, загалом було розглянуто 327 звернень. Комісія з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям громад області задовольнила 322 заявки на загальну суму 5,3 мільйона гривень.

Так, матеріальну допомогу отримають:

  • 9 звільнених із російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень із розрахунку 50 тисяч на особу;
  • 3 військових, які мають тяжкі поранення. Загальна сума виплат – 150 тисяч гривень;
  • 114 заявників, які мають онкологічні захворювання;
  • 184 особи з хворобами іншого характеру;
  • 16 дітей.

За словами заступника начальника Харківської ОВА Віти Ковальської, пріоритет у наданні допомоги – українським захисникам та захисникам, дітям та онкохворим. Для цього планується залучити додаткове фінансування.

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Нагадаємо, гігієнічні набори від громадської організації “Елеос-Україна” можуть отримати мешканці Харківської області. Крім стандартних наборів, передбачені спеціалізовані — для людей з обмеженою мобільністю та тих, хто за станом здоров’я потребує додаткових засобів щоденного догляду.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 18:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одноразову адресну грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету отримають 322 мешканці Харківської області у зв’язку зі складним матеріальним становищем".