Грошову допомогу отримають понад 320 мешканців Харківщини: кому дають і на що

Одноразову адресну грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету отримають 322 мешканці Харківської області. Допомога надається у зв’язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами.

Як повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації, загалом було розглянуто 327 звернень. Комісія з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям громад області задовольнила 322 заявки на загальну суму 5,3 мільйона гривень.

Так, матеріальну допомогу отримають:

9 звільнених із російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень із розрахунку 50 тисяч на особу;

3 військових, які мають тяжкі поранення. Загальна сума виплат – 150 тисяч гривень;

114 заявників, які мають онкологічні захворювання;

184 особи з хворобами іншого характеру;

16 дітей.

За словами заступника начальника Харківської ОВА Віти Ковальської, пріоритет у наданні допомоги – українським захисникам та захисникам, дітям та онкохворим. Для цього планується залучити додаткове фінансування.

Нагадаємо, гігієнічні набори від громадської організації “Елеос-Україна” можуть отримати мешканці Харківської області. Крім стандартних наборів, передбачені спеціалізовані — для людей з обмеженою мобільністю та тих, хто за станом здоров’я потребує додаткових засобів щоденного догляду.