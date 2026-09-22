Сьогодні 22 вересня 2026: яке свято та день в історії

22 вересня в Україні – День партизанської слави, у світі – День без автомобілів. У цей день 2012 року під час збройного пограбування в ресторані в ПАР смертельно поранили ексчемпіона світу з боксу Коррі Сандерса. У 1980-му почалася ірано-іракська війна. У 1939-му Червона армія окупувала Львів, а в Бресті відбувся спільний радянсько-нацистський парад. У 1914-му в морському бою німецький підводний човен затопив одразу три британські крейсери. У 1862-му 22 вересня Лінкольн оприлюднив першу частину “Прокламації про звільнення рабів”. З цієї дати 1792 року розпочинався календар Першої Французької республіки.

Свята та пам’ятні дати 22 вересня

22 вересня в Україні – День партизанської слави.

У світі – День без автомобілів, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз), Всесвітній день боротьби з нарколепсією.

Також відзначають: Всесвітній день Роуз (який часто в Україні невірно перекладають як Всесвітній день троянд, адже насправді він присвячений підтримці пацієнтів, які борються з раком, і започаткований у пам’ять про Мелінду Роуз – 12-річну дівчинку, яка померла від раку у 1996 році), День підвищення обізнаності в інтернеті (OneWebDay), Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День білого шоколаду, Міжнародний день сяючого миру, День Гобіта (цього дня дні народження відзначають два популярні персонажі бестселерів Джона Толкіна “Гобіт” та “Володар перснів” – гобіти Більбо та Фродо Бегінси).

Відео створено з використанням ШІ

22 вересня в історії

22 вересня 1692 року в США повісили вісім останніх “салемських відьом”. Докладніше.

22 вересня 1792 року за календарем Першої Французької республіки вважалося “початком ери”. Докладніше.

22 вересня 1862 року президент США Авраам Лінкольн оприлюднив перший із двох указів так званої “Прокламації про звільнення рабів”. Докладніше.

22 вересня 1914 року відбувся один із найвідоміших боїв за участю підводного човна в історії. Під час нього один німецький підводний човен U-9 з екіпажем у 28 людей затопив одразу три британські крейсери – “Абукір”, “Хог” і “Крессі”. Докладніше.

22 вересня 1939 року радянські війська під час вторгнення до Польщі окупували Львів. Докладніше.

22 вересня 1939 року відбувся радянсько-нацистський парад у Бресті. Докладніше.

22 вересня 1980 року почалася ірано-іракська війна, що тривала до 1988 року. Докладніше.

22 вересня 1993 року Леонід Кучма подав у відставку з посади прем’єр-міністра України. Докладніше.

22 вересня 2012 року під час збройного пограбування в ресторані в ПАР смертельно поранили ексчемпіона світу з боксу Корі Сандерса. Докладніше.

Церковне свято 22 вересня

22 вересня в Україні вшановують пам’ять пророка Йони. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо комарі досі літають, то зима буде м’якою.

Якщо вже розпочався сильний листопад – то зима буде суворою.

Якщо верба почала скидати листя – зима прийде швидко.

Що не можна робити 22 вересня

Не можна ловити, продавати та їсти рибу – на згадку про пророка Йону, який сидів у череві кита.

Не можна лінуватися й довго спати.