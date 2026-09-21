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Коли Харків має відзначати День міста – Немічев ініціює дискусію

Актуально 20:28   21.09.2026
Тетяна Литвіна
Коли Харків має відзначати День міста – Немічев ініціює дискусію Фото: телеграм Костянтина Немічева

Харків отримав дату 23 серпня з Москви, вважає засновник підрозділу “Кракен” Костянтин Немічев. На своїй сторінці в Telegram він ініціює дискусію про те, яка дата святкування Дня міста найкраще підходить Харкову. 

Немічев нагадав, що колись Харків святкував це свято 20 вересня.

Дата 23 серпня була прийнята 1997 року, коли міста СНД масово перенесли свої свята на дати визволення у Другій світовій війні.

“Вважається, що Харків було звільнено 23 серпня 1943 р. Але ця дата має історичну дискусію. І головне – 23 серпня не є датою заснування Харкова. Тому сьогодні, коли ми переосмислюємо радянську спадщину, варто поставити запитання, чи не настав час визначити День Харкова за власною історією?” – сказав Немічев.

За його словами, такі дискусії вже відбувалися у інших містах.

Маріуполь переглядав дату Дня міста, намагаючись прив’язати її до історії. 2021 року громада прийняла нову дату святкування.

Полтава у 2024 році перенесла День міста на 29 червня – дату першої літописної згадки про місто.

Для Харкова Немічев пропонує обговорити такі варіанти:

  • 15 серпня – дата, пов’язана з Успінням Богородиці та давньою традицією Успенського ярмарку. Успенський храм був одним із перших у Харкові, а історик Андрій Парамонов пояснює, що у слобідській традиції храмове свято могло фактично виконувати роль дня заснування поселення.
  • 20 вересня – дата, яка вже була днем ​​міста.
  • 27 лютого – один із ключових днів оборони Харкова у 2022 році, коли російські підрозділи прорвалися до міста, але були знищені українськими захисниками.
  • 23 серпня – дата звільнення Харкова від нацистської окупації, що сьогодні є офіційним Днем міста.

“Я не пропоную сьогодні щось змінювати. Я пропоную почати дискусію. Тому що Харків значно старший за радянську історію. І його День повинен розповідати саме про історичний Харків”, – вважає Немічев.

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Нагадаємо, рік тому депутат Харківської міськради Ігор Черняк звернувся до Терехова із пропозицією перенести День міста. Він вважає, що 23 серпня – невдала дата для святкування Дня міста, оскільки передує Дню незалежності та таким чином затьмарює державне свято.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 20:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків отримав дату 23 серпня з Москви, вважає засновник підрозділу “Кракен” Немічев. Він ініціює дискусію про те, яка дата святкування Дня міста найкраще підходить Харкову. ".