Сьогодні 15 вересня 2026: яке свято та день в історії

15 вересня в Україні – День спеціалістів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ. У цей день у 2022 році в лісі поблизу звільненого Ізюма виявили масове поховання жертв російських окупантів. 15 вересня 2008 року вважається датою початку світової фінансової кризи. У 1997-му засновники “Google” подали на реєстрацію домен “google.com”. У 1971-му першу акцію провів “Грінпіс”. У 1959-му розпочався перший в історії візит керівника СРСР до США. У 1941-му Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної в’язниці Берліна. У 1935-му в нацистській Німеччині ухвалили “Нюрнберзькі расові закони”. У 1917-му вийшов перший номер журналу “Forbes”. У 1916-му в бойових діях вперше застосували танки. У 1821-му проголосили незалежність чотири країни Латинської Америки.

Свята та пам’ятні дати 15 вересня

15 вересня в Україні – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ.

У світі – Міжнародний день демократії.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження “Грінпіс”, День народження Google, Всесвітній день афро, Міжнародний день крапки, День вільних грошей, День “Коли-небудь” (або Someday).

15 вересня в історії

15 вересня 1821 року незалежність проголосили одразу чотири країни Латинської Америки, які раніше були іспанськими колоніями – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика та Сальвадор. Докладніше.

15 вересня 1916 року під час бойових дій Першої світової війни вперше в історії застосували танки. Докладніше.

15 вересня 1917 року вийшов перший номер журналу “Forbes”. Докладніше.

15 вересня 1935 року в нацистській Німеччині ухвалили так звані “Нюрнберзькі расові закони”. Докладніше.

15 вересня 1941 року авторів Акту проголошення (Декларації відновлення) Української Держави Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної Берлінської в’язниці. Докладніше.

15 вересня 1959 року розпочався перший в історії візит очільника СРСР до США. До Америки приїхав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Він провів у США 13 днів, протягом яких чотири рази зустрічався із президентом США Дуайтом Ейзенхауером. Докладніше.

15 вересня 1971 року заведено вважати днем ​​народження всесвітньої екологічної організації “Грінпіс”. Цього дня комітет “Don’t Make a Wave” (“Не створюйте хвилю”) розпочав першу масштабну екологічну акцію. Докладніше.

15 вересня 1991 року в Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту проголошення незалежності України.

15 вересня 1997 року два студенти Стенфорда Ларі Пейдж та Сергій Брін подали заявку на реєстрацію домену “google.com”. Докладніше.

15 вересня 1997 року Міжпарламентська спілка затвердила Загальну декларацію про демократію. Тому в цю дату під егідою ООН відзначають Міжнародний день демократії.

15 вересня 2008 року провідний американський інвестиційний банк “Lehman Brothers” звернувся до суду із заявою про банкрутство та проханням про захист від кредиторів. Банкрутство цього банку традиційно вважають відправною точкою світової фінансової кризи.

15 вересня 2022 року, за кілька днів після звільнення Ізюма, тут виявили масове поховання жертв російських окупантів. Докладніше.

Церковне свято 15 вересня

15 вересня – післясвято Воздвиження. Також – це день пам’яті великомученика Микити. Докладніше.

Народні прикмети

Безвітряна погода в цей день – до ясної та теплої осені.

Дощ 15 вересня віщує суху осінь.

Якщо вранці випав іній, то скоро похолодає.

Що не можна робити 15 вересня

Не можна рубати дерева та обрізати гілки.

Не треба починати нові справи, бо зазнаєте в них невдачі.

У цей день не можна кривдити домашніх тварин.