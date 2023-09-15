Сьогодні 15 вересня: яке свято та день в історії

15 вересня – день народження “Грінпіс”. Цього дня 1916 року в бойових діях вперше застосували танки. 1917-го вийшов перший номер журналу “Forbes”. А 1997-го засновники “Google” подали на реєстрацію домен “google.com”. 15 вересня 2008 року вважають датою початку світової фінансової кризи. А рік тому цього дня в лісі біля звільненого Ізюма виявили масове поховання жертв російських окупантів.

Свята та пам’ятні дати 15 вересня

15 вересня – Міжнародний день демократії, День народження “Грінпіс”.

Цього року на 15 вересня припадає єврейський Новий рік Рош ха-Шана.

Також у світі цього дня відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами, День вільних грошей та Міжнародний день свободи освіти.

15 вересня в історії

15 вересня 1821 року незалежність проголосили одразу чотири країни Латинської Америки, які раніше були іспанськими колоніями – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика та Сальвадор. Ці події відбувалися і на тлі боротьби за незалежність в іспанських колоніях, що розгорнулася після окупації країни-метрополії – Іспанії – військами Наполеона. Чотири країни, які нині святкують день незалежності 15 вересня, раніше входили до складу єдиного генерал-капітанства Гватемала. Протягом деякого часу після проголошення незалежності були частиною федерації Сполучених провінцій Центральної Америки.

15 вересня 1916 року під час бойових дій Першої світової війни вперше в історії застосували танки.

Потреба нової маневрової військової техніки виникла на етапі так званої “окопної війни”. Вона була характерною особливістю Першої світової війни – почалася, коли країни-противники досягли паритету на полі бою, збудували глибоко ешелоновані лінії оборони та не мали поступів. Жодна зі сторін не могла прорвати лінію фронту та переламати перебіг подій на свою користь, тож війна перейшла у затяжну стадію. У пошуках виходу з цієї патової ситуації одночасно Велика Британія та Росія розпочали розробку принципово нового захищеного транспортного засобу високої прохідності. Першими успіху в цьому досягли британці. 1916-го вони виготовили першу модель свого танка – “Mk.1”. Після випробувань він надійшов до серійного виробництва – спочатку замовили 100 машин. Бойове хрещення вони пройшли 15 вересня 1916 року в наступі біля річки Сомма у Франції. У бій кинули 49 танків. З них передової досягли лише 32 (17 вийшли з ладу через несправність). І навіть із тих 32, що досягли поля бою, ще п’ять застрягли в болоті, а дев’ять зламалися з різних технічних причин. Однак і 18 танків виявилося достатньо, щоб пробитися в глиб оборони противника на 5 км. Також британці в цьому бою зазнали втрат, які були у 20 разів менші за стандартні. Тож танки визнали ефективними, і надалі вони поступово стали головною бойовою одиницею на полях різних війн.

15 вересня 1917 року опубліковано перший номер журналу “Forbes”.

Одне із найпопулярніших у світі ділових видань заснував журналіст Берті Чарльз Форбс. До цього він працював у газетах рідної Шотландії, а після еміграції – в США. У виданні “New York American” Форбс став фінансовим журналістом. А потім, разом із партнером Уолтером Дреєм, заснував власний журнал. Форбс планував назвати видання “Справи та їхні вершителі”, але Дрей переконав колегу краще дати журналу своє прізвище. Вже 1918-го “Forbes” опублікував свій рейтинг найбагатших американців, який надалі розширився до світового масштабу та став “фішкою” видання. Перший рейтинг “Forbes” очолив Джон Рокфеллер.

15 вересня 1941 року авторів Акту проголошення (Декларації відновлення) Української Держави Степана Бандеру та Ярослава Стецька запроторили до центральної Берлінської в’язниці.

З початку 1942-го до серпня 1944-го Бандера перебував у концтаборі “Заксенгаузен”. Звільнили його лише у вересні 1944-го, пропонуючи очолити антирадянський збройний рух у тилу Червоної армії. Проте пропозицію нацистів Бандера відхилив. У лютому 1945-го його разом зі Стецьком та Романом Шухевичем обрали до нового Бюро Проводу ОУН-Б. 1947-го він знову став головою Проводу ОУН-Б і в післявоєнний час продовжував очолювати збройну боротьбу проти радянських окупантів.

15 вересня 1959 року розпочався перший в історії візит очільника СРСР до США. До Америки приїхав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Він провів у США 13 днів, протягом яких чотири рази зустрічався із президентом США Дуайтом Ейзенхауером.

Крім того, Хрущов виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, побував у цьому місті в економічному клубі та навіть відвідав кіностудію “20th Century-Fox”. Крім того, Хрущов активно спілкувався зі своїм американським “сільськогосподарським однодумцем” – фермером Росуеллом Гарстом, який поділяв непереборну любов Хрущова до вирощування кукурудзи. Попри такий насичений візит, жодних позитивних зрушень у відносинах двох країн за його підсумками не відбулося.

15 вересня 1971 року заведено вважати днем ​​народження всесвітньої екологічної організації “Грінпіс”. Цього дня комітет “Don’t Make a Wave” (“Не створюйте хвилю”) розпочав першу масштабну екологічну акцію. Він направив судно “Філліс Кормак” (згодом перейменоване на “Грінпіс”) з Ванкувера до острова Амчитка для протесту проти ядерного випробування.

Випробовування планували провести США. Воно було вже не першим у цьому районі. Екоактивісти протестували й проти попередніх підземних ядерних випробувань 1969 року. Головним аргументом протестувальників було те, що острів тектонічно не стійкий, і потужний підземний вибух може спричинити землетрус або навіть цунамі. Однак перший протест, 1969-го, не досяг результатів. Випробування провели (без суттєвих наслідків). Але 1971-го йшлося про вибух бомби вп’ятеро потужніше. І цьому “грінпісівцям” вдалося запобігти. Уряд США припинив випробування в районі острова, а до кінця 1971-го він став заповідником для птахів. 1972-го комітет “Don’t Make a Wave” перейменували на “Greenpeace Foundation”.

15 вересня 1991 року в Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту проголошення незалежності України.

15 вересня 1997 року два студенти Стенфорда Ларі Пейдж та Сергій Брін подали заявку на реєстрацію домену “google.com”. Сама назва – це дещо спотворений математичний термін “googol”. Їм позначають число, що складається з одиниці та ста нулів. На початку своєї історії “Google” існував на сайті Стенфордського університету і мав домен “google.stanford.edu”. Саму компанію “Google” зареєстрували через рік – 4 вересня 1998-го. При цьому день народження “Google” у компанії заведено святкувати 27 вересня.

15 вересня 1997 року Міжпарламентська спілка затвердила Загальну декларацію про демократію. Тому в цю дату під егідою ООН відзначають Міжнародний день демократії.

15 вересня 2008 року провідний американський інвестиційний банк “Lehman Brothers” звернувся до суду із заявою про банкрутство та проханням про захист від кредиторів.

На той момент банк мав 158-річну історію, регіональні штаб-квартири в Лондоні й Токіо, офіси по всьому світу. Саме банкрутство цього банку традиційно вважають відправною точкою світової фінансової кризи.

15 вересня 2022 року в лісі біля звільненого Ізюма виявили масове поховання вбитих окупантами військових та цивільних.

З того часу на цьому місці вилучили 449 тіл загиблих.

Церковне свято 15 вересня

15 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають пiслясвято Воздвиження. Також – це день пам’яті великомученика Микити. Він народився та жив на берегах Дунаю. Постраждав за Христа у 372 році. Микита увірував у Христа та прийняв хрещення від єпископа Феофіла, учасника І Вселенського Собору. Після цього святий активно поширював християнство серед своїх одноплемінників – готфів. При цьому між християнами та язичниками цього народу виникали міжусобні сутички. Язичників очолював Афанарих. На початку він зазнав поразки, проте із часом відновив свої сили та розпочав із ще більшою ненавистю нищити християн. Його жертвою став і святий Микита. Він зазнав численних катувань, а зрештою був спалений живцем у вогні.

Народні прикмети

Безвітряна погода в цей день – до ясної та теплої осені.

Дощ 15 вересня віщує суху осінь.

Якщо вранці випав іній, то скоро похолодає.

Що не можна робити 15 вересня

Не можна рубати дерева та обрізати гілки.

Не треба починати нові справи, бо зазнаєте в них невдачі.

У цей день не можна кривдити домашніх тварин.