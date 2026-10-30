Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна

Пліснява у будинку викликає важкі форми алергії та хвороби дихальної системи, але її цілком можна «перемогти». Як ефективно боротися з цвіллю, дослідив «Об’єктив».

Цвіль атакує будинки із руйнуваннями та без опалення

До початку великої війни пліснява була нечастим гостем у квартирах харків’ян через сухий клімат влітку та централізоване опалення взимку. На цвіль зазвичай скаржилися мешканці приморських, північних і гірських регіонів України, де зазвичай рясні та довготривалі дощі.

Але наразі мешканці будинків, що пошкоджені внаслідок прильотів (а таких у Харкові тисячі) стикаються із тим, що ця напасть стрімко розповсюджується в житлі. Виявилося, що для появи цвілі необов’язково мати розтрощений дах чи гнилі труби у підвалі – достатньо кількох не герметично закритих вікон у під’їзді.

Пліснява провокує алергії та хвороби органів дихання

Вологість і цвіль у приміщенні можуть негативно впливати на здоров’я, нагадують у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». І наводять симптоми, які зазвичай виникають через плісняву.

«Закладеність носа, чхання та нежить. Кашель, подразнення горла та утруднене дихання. Почервоніння, свербіж і подразнення очей. Загострення алергічних захворювань і бронхіальної астми. Особливо чутливими до впливу цвілі можуть бути люди з астмою, алергією та захворюваннями органів дихання», – наголошують санітарні лікарі.

До дуже важких захворювань, які може викликати цвіль у житлі, належать аспергільоз (мікоз легень), токсичне ураження легень і внутрішніх органів деякими видами чорної плісняви (наприклад, Stachybotrys), що виділяють отруйні мікотоксини, та алергічний альвеоліт (“легеня фермера”).

Тому санітарні лікарі радять запобігати утворенню плісняви і прибирати її негайно, якщо вже з’явилася.

Щоб уникнути розвитку грибка, провітрюйте й осушуйте повітря

Для розвитку плісняві потрібні сперте стояче повітря та надмірна вологість. Тому один зі способів, який запобігає появі цвілі, це регулярне провітрювання. Перевірте та ретельно помийте усі витяжки на кухні, в туалеті та у ванній.

Щоб повітря вільно циркулювало в кімнатах, не затуляйте стіни великими масивними шафами, не ставте меблі щільно та впритул до стін.

Наступний крок – варто контролювати вологість, оптимальний рівень якої вдома має бути 50–60%. Експерти радять використовувати побутові осушувачі повітря, які можна придбати в інтернеті чи у великих торгових мережах.

Оцет прибирає цвіль краще за засоби з хлором

Якщо пліснява вже з’явилася, варто негайно її прибрати. У торгових мережах чимало засобів для видалення грибка на основі хлора. Але вони мають суто косметичний ефект: на деякий час висвітлюють уражену поверхню, яка за декілька тижнів знову вкривається цвіллю.

Набагато ефективнішими у побутовій боротьбі з грибком виявилися столовий оцет (9%) і перекис водню (3%). Ці речовини (одночасно їх не застосовують!) потрібно нанести на уражену ділянку пульверизатором або ганчіркою, почекати деякий час, а потім прибрати. Варто пам’ятати, що перекис водню знебарвлює покриття.

Знищують плісняву зі стін професійними антисептичними засобами

Але якщо плісняви на стінах дуже багато, варто застосовувати професійні засоби боротьби, які продають у будівельних крамницях. Адже спори грибка вже проникли в камінь.

Спочатку цвіль варто механічно зачистити шпателем до основи. Але перед процедурою обов’язково одягнути респіратор та окуляри, щоб спори грибів не потрапили на слизову оболонку дихальних шляхів і в очі.

Наступний крок: нанести антисептичний засіб від грибка на уражену ділянку та на 20-30 см навколо неї. Грибниця зазвичай виходить за ареал плями, яку можна побачити. Тримати засіб треба стільки часу, скільки рекомендовано в інструкції виробника. А при сильному ураженні навіть повторно обробити місце за кілька днів.

Щодо спеціалізованих антисептичних засобів для стін і стель, то будівельники радять Aura, Eskaro, Grover.

Після обробки стіни вкривають антигрибковою ґрунтовкою, що запобігає подальшому проростанню спор. І вже після цього оброблені поверхні шпаклюють, фарбують або клеять на них шпалери.