Сьогодні 27 жовтня 2026: яке свято та день в історії

27 жовтня – День української писемності та мови. Цього дня у 2017 році Каталонія проголосила незалежність від Іспанії. У 1982-му Китай став першою країною світу, населення якої перевищило 1 мільярд людей. У 1937-му почалися масові розстріли в урочищі Сандармох, а в Києві стратили харківського поета Майка Йогансена. У 1882-му відбулася прем’єра першої вистави Театру корифеїв.

Свята та пам’ятні дати 27 жовтня

27 жовтня – День української писемності та мови. Традиційно в Україні в цей день пишуть радіодиктант національної єдності. Цього року його проведуть 27 жовтня об 11:00. Трансляція буде на платформах Суспільного: телебаченні, радіо, на YouTube-каналі Українського Радіо. Текст називатиметься “Лист, який не закінчується”.

У світі – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини та Всесвітній день трудотерапії.

Також сьогодні: Міжнародний день плюшевого ведмедика, Міжнародний день панди.

Відео створене з використанням ШІ

27 жовтня в історії

27 жовтня 1882 року відбулася перша вистава “Товариства українських артистів під керівництвом М. Л. Кропивницького”. Докладніше.

27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. Докладніше.

27 жовтня 1937 року в Києві розстріляли поета Майка Йогансена. Докладніше.

27 жовтня 1982 року Китай став першою країною Землі, чисельність населення якої перевищила 1 млрд жителів. Докладніше.

27 жовтня 2017 року парламент Каталонії проголосував за декларацію незалежності від Іспанії. За неї віддали голоси 70 депутатів зі 135. Проте незалежність не було реалізовано: декларацію не визнала міжнародна спільнота, а Конституційний суд Іспанії визнав її неконституційною.

Затвердження парламентом декларації незалежності Каталонії стало продовженням політичного процесу, що стартував раніше. У вересні 2017 року парламентарі ухвалили закон про обов’язковий референдум про незалежність Каталонії. А також – закон про правові та основні перехідні положення Каталонської Республіки. Проте дію цих документів негайно призупинив Конституційний суд Іспанії. Каталонське керівництво проігнорувало це та провело референдум 1 жовтня. Противники незалежності цей захід бойкотували, вважаючи незаконним. У результаті явка була 43% – і 90% голосів прийшли віддали за незалежність.

Легітимність референдуму, що відбувся за таких умов, відразу поставили під сумнів. Уряд Іспанії оголосив референдум неконституційним. Його результати не визнала жодна з країн ЄС. Попри це каталонський парламент пішов далі – і проголосив незалежність 27 жовтня. Президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив: “Декларація про незалежність, за яку сьогодні проголосували в каталонському парламенті, є порушенням верховенства права, іспанської конституції та Статуту автономії Каталонії, які є частиною правової бази ЄС. Ніхто в Європейському Союзі не визнає цю декларацію”.

Реагуючи на події, прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой уперше в історії застосував статтю 155 Конституції Іспанії. Вона дає змогу центральному уряду країни тимчасово вводити пряме правління в автономних регіонах. У результаті президента Каталонії Карлеса Пучдемона та його кабінет відправили у відставку, а в регіоні призначили нові вибори. До них обов’язки президента Каталонії виконувала іспанська віце-прем’єрка. Пучдемон та частина його прихильників утекли до Бельгії, щоб уникнути судового переслідування в Іспанії. 8 листопада 2017 року Конституційний суд Іспанії повністю припинив дію декларації незалежності Каталонії.

Хоча з тих подій минуло вже дев’ять років, вони й досі відбиваються на політичному житті Іспанії – особливо на тлі підготовки до дострокових національних виборів, які відбудуться 29 листопада цього року. У 2023-му Соціалістична партія прем’єра Іспанії Педро Санчеса уклала угоду з двома каталонськими партіями (у тому числі партією Пучдемона “Junts”). Однією з умов домовленостей стало ухвалення закону про амністію, який парламент Іспанії затвердив у 2024 році. Але сам втікач Пучдемон лише 6 жовтня 2026 року отримав можливість повернутися до країни та не бути заарештованим. Два вищі суди Іспанії скасували ордери на його арешт, повідомляв Reuters.

“Ймовірне повернення додому колишнього глави уряду Каталонії може ще більше похитнути й без того нестабільний політичний ландшафт напередодні виборів”, — прогнозує Reuters.

Церковне свято 27 жовтня

27 жовтня Православна церква України вшановує пам’ять Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого вважають одним з авторів “Повісті временних літ”. Також сьогодні вшановують пам’ять мученика Нестора Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багнюка, то зима почнеться через чотири тижні.

Якщо 27 жовтня випав сніг, то в травні наступного року буде погана погода.

Що не можна робити 27 жовтня

Не можна багато працювати.

Не слід зловживати алкоголем та переїдати.