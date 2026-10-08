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Еталон небезпеки: за яких умов є ризик поширення чуми в Україні

Інтерв'ю 19:18   08.10.2026
Оксана Якушко
Еталон небезпеки: за яких умов є ризик поширення чуми в Україні

ВООЗ досі не має повної картини поширення чуми у РФ. “Об’єктив” з’ясовував, за яких умов Україні загрожує поширення цієї небезпечної інфекційної хвороби.

ЗМІ повідомляють про нібито вже другого хворого на важку пневмонію

Схоже, в Росії серйозно працюють над наближенням апокаліпсиса – і на додаток до війни організували чуму. І не деінде, а в Протичумному інституті у Східному Сибіру, в Іркутській області. 28-річну співробітницю цього дослідницького осередку ще наприкінці вересня госпіталізували з тяжкою пневмонією, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, після чого вона невдовзі померла.

«За інформацією з відкритих джерел, після цього встановили 197 контактних осіб, 189 із них госпіталізували та ізолювали. У медіа поширюється інформація про можливу легеневу форму чуми. Водночас діагноз чуми офіційно не підтверджений. Офіційні російські органи повідомляють про пневмонію невстановленої етіології. При цьому на офіційному сайті територіального управління Роспотребнадзору оприлюднили інформацію про підозру на особливо небезпечну інфекцію. До цієї категорії інфекцій належить, зокрема, чума», – інформує ЦГЗ.

Працівниця інституту мала симптоми, схожі на пневмонію, після того, як нібито розбила пробірку з бактерією чуми. Наразі в ЗМІ з’явилася інформація про ймовірно ще одного працівника цієї ж установи, захворілого на важку пневмонію.

У ВООЗ не мають повної картини щодо чуми у РФ

Але достеменно з’ясувати, що саме відбувається у РФ, чи є там спалах чуми і потенційна загроза епідемії, наразі неможливо. ВООЗ, яка у 2020 році прогледіла початок пандемії ковіду, спрямувала офіційний запит до росіян щодо поточної ситуації, занепокоєні і в США.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зізнався, що досі не має «повної картини» щодо ситуації з ймовірною чумою у Росії, 7 жовтня повідомив The Guardian.

«Ми ще не маємо повної картини цього випадку і не можемо провести повну оцінку ризиків… Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією є надзвичайно важливим для забезпечення точної оцінки потенційних ризиків для населення», — підкреслив гендиректор ВООЗ.

Країни, де фіксували чуму у 2019 -2025 роках. Фото: ВООЗ

Чуму фіксують у світі щорічно

Теперішню ситуацію з випадком захворювання на чуму в Іркутську оцінюємо, як таку, що становить дуже низький ризик, каже головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. І причина не лише у відстані – періодично цю інфекційну хворобу реєструють по всьому світу.

«Епідемії чуми траплялися в Африці, Азії та Південній Америці, але з 1990-х років більшість випадків захворювання серед людей реєструються в Африці, особливо в Демократичній Республіці Конго та на Мадагаскарі. На Мадагаскарі випадки бубонної чуми реєструють майже щороку під час епідемічного сезону (з вересня по квітень)», – офіційно повідомляє ВООЗ.

Єдине місце, де немає чуми – це Океанія. На усіх інших континентах вона, як захворювання тварин, є. Отже, і ризик зараження чумою людини існує скрізь, де співіснують природні осередки чуми (бактерії, тварини-резервуари та переносники) та людське населення, докладно пояснює ВООЗ.

Працівники чумних бараків Мукден, Маньчжурія Фото: picryl

Еталон небезпеки

«Чума є еталоном небезпечної інфекції. Тому що, якщо передається повітряно-крапельним шляхом, через кашель, чихання, генералізується швидко і захисту майже немає. Але річ у тім, що нас немає цих осередків. Від людини до людини чума теж поширюватися може, але її реально локалізувати. І якщо вчасно призначити антибактериальні препарати, то, як правило, прогноз позитивний», – заспокоює Павло Нартов, медичний директор Харківської обласної інфекційної лікарні.

Це у Середньовіччі чума викошувала міста і країни, але з появою антибіотиків її вдалося приборкати. Бактерія-збудник чутлива до низки антибіотиків, які можна придбати в аптеці.

Щодо можливого поширення легеневої чуми, то наразі аеропорти, що приймають рейси з РФ, зокрема у Туреччині, вже зустрічають пасажирів із термометрами – як у часи COVID-19.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 19:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВООЗ досі не має повної картини поширення чуми у РФ. “Об’єктив” з’ясовував, за яких умов Україні загрожує поширення цієї небезпечної інфекційної хвороби.".