25 листопада ворог продовжив атаку на Харків. Тепер по місту вдарив реактивний дрон.

Влучання зафіксували в Індустріальному районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Наслідки наразі уточнюють.

Нагадаємо, у Харкові близько 12:45 25 листопада чули вибух. Моніторингові канали інформували про політ російської “бандеролі”. “Приліт” у Слобідському районі підтвердив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок влучання ворожого БпЛА у Слобідському районі постраждав 26-річний чоловік. Його шпиталізували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, це вже другий удар “бандеролі” в Харкові 25 листопада. Перший також припав по Слобідському району.