Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону нагадав: місто має важкий досвід попередніх років, коли окупанти кожної зими, щомісяця, іноді і щотижня обстрілювали енергетичні об’єкти. Зазначає, що відновлення триває постійно.

«У нас є дуже важкий досвід попередніх років, коли росіяни кожної зими, щомісяця, іноді і кожного тижня обстрілювали наші енергетичні об’єкти, які створюють теплову генерацію, енергетичну генерацію, водопостачання. Я дуже вдячний всім працівникам комунальних служб, ДСНС, які допомагають, щоб ми постійно відновлювали об’єкти. Так, дуже важко, бо руйнації дуже важкі. І ми бачимо це. Але працюємо над тим, щоб Харків був зі всіма комунальними послугами», – підкреслив мер.

Він також розповів, що у Харкові не вистачає кадрів.

«Бо понад 1000 наших працівників КП сьогодні боронять нашу землю. Для нас дуже важливо зробити так, щоб процес відбудови, відновлення, надання комунальних послуг не зупинявся. Працюємо практично в цілодобовому режимі. Використовуємо всі можливість, і технічні, щоб не зупинятися», – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини”