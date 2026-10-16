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Крим омивається океаном, а Зеленський не хоче домовлятися: Трамп дав інтерв’ю

Політика 09:17   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Крим омивається океаном, а Зеленський не хоче домовлятися: Трамп дав інтерв’ю Скріншот

15 жовтня президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю Робу Фіннерті – на тлі підготовки до проміжних виборів до Конгресу, які мають відбутися 3 листопада. У програмі «Фіннерті» він вкотре розкритикував політику Володимира Зеленського, зазначивши, що з Володимиром Путіним йому легше домовлятися. Також Трамп звинуватив українського лідера у зростанні цін на нафту та прокоментував цінність Криму.

Відповідаючи на запитання про закінчення війни в Україні, Трамп почав різко критикувати Зеленського.

“Зеленський не та людина, з якою нам легко мати справу. Я не фанат Зеленського. Вони знищили Україну”, – наполягає президент США.

Однак він вкотре заявив, що незабаром війна закінчиться. Але суттєва перешкода на шляху до миру, повторив Трамп, – саме президент України.

“Думаю, якщо вони врешті-решт і укладуть будь-яку угоду в тому чи іншому вигляді, то не з ним (Зеленським, – ред.). Він не бажає домовлятися. Каже, що хоче, але насправді ні”, – повторив Трамп.

Також він знову звинуватив Зеленського у зростанні цін на нафту, наголосивши, що подібні удари – “ганьба”.

“Зеленський знову завдає ударів по нафтопереробних заводах, і все, чого він цим досягає, – це підвищує світові ціни на нафту. Це ганьба. Коли він б’є по нафтопереробних заводах, де виробляють дизельне паливо, він не робить світу добро”, – констатував американський лідер.

Крім того, в інтерв’ю згадали і про Крим. У цьому питанні Трамп також спробував продемонструвати свою компетентність у геополітиці.

“Крим, безумовно, найцінніша частина України. З чотирьох сторін омивається океаном”, – акцентував Трамп.

Вибори до Конгресу заплановано на 3 листопада. Таким чином, їх проведуть уже за 18 днів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 жовтня президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю Робу Фіннерті – на тлі підготовки до проміжних виборів до Конгресу".