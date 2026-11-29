29 листопада 1778 року народився Григорій Квітка-Основ’яненко – український письменник і драматург, усе життя якого було пов’язане з Харковом. У 1807-му португальська королівська родина разом із наближеними перебралася до Бразилії. У 1830-му у Варшаві розпочалося польське Листопадове повстання – проти росіян. У 1929-му американський дослідник Річард Берд і троє його супутників здійснили перший в історії переліт над Південним полюсом. У 1947-му Генасамблея ООН ухвалила рішення щодо розділу підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської та арабської держав. У 2013-му сталася катастрофа літака на півночі Намібії, причиною якої вважають самогубство пілота.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада у світі – Міжнародний день жінок-правозахисників і Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Остання неділя листопада – це Міжнародний день Біблії.

Також сьогодні: Міжнародний день ягуара, День “Клієнт не завжди правий”, День електронних привітань.

29 листопада в історії

29 листопада 1778 року в селі Основа (яке зараз є однойменним районом Харкова) народився Григорій Квітка-Основ’яненко. Докладніше.

29 листопада 1807 року португальська королівська сім’я разом із наближеними покинула країну та втекла від агресії Наполеона за океан – до Бразилії. Докладніше.

29 листопада 1830 року у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831 років. Докладніше.

29 листопада 1929 року американський дослідник Річард Берд і троє його супутників здійснили перший в історії переліт над Південним полюсом. Вони вирушили з бази “Little America” на шельфовому льодовику Росса, досягли полюса й повернулися назад. Увесь переліт тривав близько 18 годин 41 хвилини.

Ідея польоту належала Берду. Він був пілотом під час Першої світової війни. У 1925-му ВМС США включили його до експедиції в Гренландію для дослідження Арктики з повітря. А в 1926-му разом із пілотом Флойдом Беннеттом він здійснив політ над Північним полюсом. За це отримав Медаль Пошани, хоча в пізніші роки дослідники висловлювали сумніви, чи дійсно літак Берда досягнув Північного полюса. Хай там як, щодо Південного полюса сумнівів немає.

“У 1927 році авторитет Берда зріс після ризикованого безпосадкового перельоту через Атлантику з трьома супутниками. Завдяки своїй популярності він без проблем знайшов фінансову підтримку для експедиції до Антарктиди. Перша антарктична експедиція Берда була найбільшою та найкраще оснащеною експедицією, яка коли-небудь вирушала на південний континент”, — пише History.com.

Польоти Берда над Антарктидою сприяли відкриттю багатьох територій. Історичний політ до Південного полюса розпочався 28 листопада о 15:29. Крайньої південної точки Землі літак досягнув близько першої ночі. А на базу екіпаж повернувся о 10:11 ранку 29 листопада.

Життя Берда й надалі було тривалий час пов’язане з Антарктидою. У 1939-му він прийняв командування Антарктичною службою США. Очолював п’ять американських антарктичних експедицій.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 181. Вона передбачала припинення дії британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року, й створення на цій території незалежних єврейської й арабської держав. Докладніше.

29 листопада 2004 року начальник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора Януковича Сергій Тігіпко пішов у відставку і з цієї посади, і з посади голови Нацбанку України.

29 листопада 2013 року сталася катастрофа літака на півночі Намібії, причиною якої вважають самогубство пілота. Докладніше.