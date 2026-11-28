У ніч проти 28 листопада військові РФ завдали удару реактивним безпілотником по Індустріальному району.

Внаслідок цієї атаки виникла пожежа на території садового товариства, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогнем були охоплені житловий будинок та гараж. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Минулося без постраждалих. Надзвичайники працювали під загрозою повторних атак.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, ніч у Харкові була неспокійною — моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на місто. Вже вранці по Немишлянському району прилетів дрон, а по Основ’янському — завдали ракетного удару.