Низка крадіжок сталася в одному з районів Харкова: чи затримали підозрюваного
У Харкові затримали чоловіка, який, за версією слідства, скоїв кілька крадіжок в Індустріальному районі міста.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що у березні фігурант проник до одного зі службових кабінетів лікарні та викрав мобільний телефон й гаманець з грошима. Потім, піднявшись на інший поверх, незаконно заволодів перфоратором, після чого втік.
«За кілька днів у дворі будинку зловмисник побачив в складському приміщенні магазину залишений без нагляду велосипед і також вирішив його привласнити. У квітні, перебуваючи на ринку, фігурант зайшов до підсобного приміщення та поцупив алюмінієву драбину, знову ж таки, скориставшись відчиненими дверима та відсутністю сторонніх осіб», – встановили правоохоронці.
У цих злочинах підозрюють 31-річного містянина. За підрахунками копів, загальний збиток від дій фігуранта становить понад 40 тисяч гривень.
Йому повідомили про підозру. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Индустриальный район Харькова, кражи, Нацполіція, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Низка крадіжок сталася в одному з районів Харкова: чи затримали підозрюваного», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 13:45;