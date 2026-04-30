Низка крадіжок сталася в одному з районів Харкова: чи затримали підозрюваного

У Харкові затримали чоловіка, який, за версією слідства, скоїв кілька крадіжок в Індустріальному районі міста.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що у березні фігурант проник до одного зі службових кабінетів лікарні та викрав мобільний телефон й гаманець з грошима. Потім, піднявшись на інший поверх, незаконно заволодів перфоратором, після чого втік.

«За кілька днів у дворі будинку зловмисник побачив в складському приміщенні магазину залишений без нагляду велосипед і також вирішив його привласнити. У квітні, перебуваючи на ринку, фігурант зайшов до підсобного приміщення та поцупив алюмінієву драбину, знову ж таки, скориставшись відчиненими дверима та відсутністю сторонніх осіб», – встановили правоохоронці.

У цих злочинах підозрюють 31-річного містянина. За підрахунками копів, загальний збиток від дій фігуранта становить понад 40 тисяч гривень.

Йому повідомили про підозру. Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.