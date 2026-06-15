За добу постраждали 24 особи, загиблих – п’ятеро: наслідки ударів РФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів росіян по Харкову, а також 13 населених пунктах області загинули п’ятеро людей.
“Внаслідок обстрілів 5 людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У м. Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло четверо рятувальників ДСНС, ще шість – поранено. Також у м. Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали девʼять жінок, троє чоловіків та 1-місячна дівчинка; у м. Лозова постраждали чоловіки 56 і 42 років, 62-річна жінка і 4-річний хлопчик; у с. Осинове Куп’янської громади зазнала травм 71-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- чотири ракети (тип встановлюється);
- 11 КАБ;
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 09:08;