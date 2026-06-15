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За добу постраждали 24 особи, загиблих – п’ятеро: наслідки ударів РФ

Події 09:08   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу постраждали 24 особи, загиблих – п’ятеро: наслідки ударів РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів росіян по Харкову, а також 13 населених пунктах області загинули п’ятеро людей.

“Внаслідок обстрілів 5 людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У м. Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло четверо рятувальників ДСНС, ще шість – поранено. Також у м. Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали девʼять жінок, троє чоловіків та 1-місячна дівчинка; у м. Лозова постраждали чоловіки 56 і 42 років, 62-річна жінка і 4-річний хлопчик; у с. Осинове Куп’янської громади зазнала травм 71-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети (тип встановлюється);
  • 11 КАБ;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 09:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів росіян по Харкову, а також 13 населених пунктах області загинули п’ятеро людей.".