За добу постраждали 24 особи, загиблих – п’ятеро: наслідки ударів РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів росіян по Харкову, а також 13 населених пунктах області загинули п’ятеро людей.

“Внаслідок обстрілів 5 людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. У м. Харків під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло четверо рятувальників ДСНС, ще шість – поранено. Також у м. Харків загинув 39-річний чоловік, постраждали девʼять жінок, троє чоловіків та 1-місячна дівчинка; у м. Лозова постраждали чоловіки 56 і 42 років, 62-річна жінка і 4-річний хлопчик; у с. Осинове Куп’янської громади зазнала травм 71-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

чотири ракети (тип встановлюється);

11 КАБ;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

три БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.