На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ
Протягом минулої доби в Харківській області було 14 боєзіткнень, пише Генштаб ЗСУ.
На півночі від Харкова СОУ відбили 11 атак окупантів біля Приліпки, Западного, Стариці, Охрімівки та Лимана
На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися тричі у бік Шийківки, Петропавлівки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:
Читайте також: «Дотримуємося протоколів безпеки»: у регіоні затримуються електрички
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 08:15;