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На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ

Україна 08:15   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ

Протягом минулої доби в Харківській області було 14 боєзіткнень, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова СОУ відбили 11 атак окупантів біля Приліпки, Западного, Стариці, Охрімівки та Лимана

На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися тричі у бік Шийківки, Петропавлівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби в Харківській області було 14 боєзіткнень, пише Генштаб ЗСУ.".