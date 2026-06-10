На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ

Протягом минулої доби в Харківській області було 14 боєзіткнень, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова СОУ відбили 11 атак окупантів біля Приліпки, Западного, Стариці, Охрімівки та Лимана

На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися тричі у бік Шийківки, Петропавлівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян: