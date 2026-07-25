«Дивіться, ми живі!»: як відновлюють будинок на Північній Салтівці (відео)

Багатоповерхівка на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці, пошкоджена російськими обстрілами у березні 2022 року, поступово відновлюється. Про руйнування, ремонт та повернення людей розповів МГ «Об’єктив» мешканець будинку Костянтин.

За даними, опублікованими на порталі Dream, будинок зазнав значних пошкоджень внаслідок влучань російських боєприпасів. Зокрема, були частково зруйновані конструкції першого під’їзду з шостого по технічний поверх, перекриття восьмого та дев’ятого поверхів, тримальні стіни й покрівля. Також пошкоджень зазнали фасад і вікна будівлі.

Костянтин, мешканець будинку, не виїжджав із Північної Салтівки та разом із матір’ю пережив найінтенсивніші обстріли.



“Царство небесне моїй мамі, ми з нею тут пережили всі оці бомбардування… Звісно, без сліз не згадуєш, як снаряди розривалися в сусідніх будинках. Ну, подітися було нікуди, треба було тримати себе в руках”, — поділився спогадами Костянтин.

Після обстрілів мешканці стежили за станом будинку та підтримували зв’язок із комунальними службами, щоб уникнути аварій через пошкоджені мережі. “Слідкували, зі службами зв’язувалися, щоб не було подачі газу, світла” — розповідає чоловік.

За словами Костянтина, будинок зазнав настільки сильних руйнувань, що його неодноразово показували у новинах. Частину дому, каже він, «наче відсікло величезною сокирою», а стіна тривалий час трималася майже дивом.

“По другому підʼїзду теж вдарила авіабомба, на дев’ятому поверсі була пошкоджена квартира. Ми з дружиною зустрілися з власницею квартири, вона особисто знайшла шматочок авіабомби, знаєте, от розміром з дві чоловічі долоні. І висотою, ну, сантиметри три-чотири точно. Кілограм десь так сім, тому що я в руках тримав, і він досить вагомий був”, — згадує Костянтин.

Також чоловік розповів про влучання снаряда в дах четвертого під’їзду, внаслідок чого було уражено ліфтову шахту.

Капітальний ремонт розпочався у травні 2024 року, зараз тривають фасадні роботи.

Проєкт відновлення, за даними порталу Dream, передбачає демонтаж пошкоджених конструкцій, ремонт і відновлення стін, перекриттів і покрівлі, а також балконів. Крім цього, планується заміна вікон і дверей, відновлення інженерних мереж, вентиляції та ліфтового обладнання.

Окремо передбачені внутрішні оздоблювальні роботи, очищення приміщень і благоустрій території. Відповідно до проєкту відновлення, у квартирах планують встановити нові вхідні та внутрішні двері, а також металопластикові вікна і балконні двері з двокамерними склопакетами.

Костянтин розповів що, вже були проведені внутрішні роботи: відновили холодні зони, відбудували пошкоджені ліфтові шахти й встановили нові ліфти, замазали мікротріщини, які, за словами чоловіка, взимку були дуже відчутні.

“Ми дуже раді, що за нас узялися! Відновлення будинків на Північній Салтівці — це приклад для всього міста. Дивіться, ми живі! І своїм прикладом можемо оживити весь Харків”, — каже чоловік.

За словами Костянтина, до половини будинку вже повернулися мешканці близько 70–80 квартир. Інша заселяється повільніше — люди поступово повертаються додому.