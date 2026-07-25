Live

«Дивіться, ми живі!»: як відновлюють будинок на Північній Салтівці (відео)

Оригінально 18:30   25.07.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
«Дивіться, ми живі!»: як відновлюють будинок на Північній Салтівці (відео)

Багатоповерхівка на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці, пошкоджена російськими обстрілами у березні 2022 року, поступово відновлюється. Про руйнування, ремонт та повернення людей розповів МГ «Об’єктив» мешканець будинку Костянтин.

За даними, опублікованими на порталі Dream, будинок зазнав значних пошкоджень внаслідок влучань російських боєприпасів. Зокрема, були частково зруйновані конструкції першого під’їзду з шостого по технічний поверх, перекриття восьмого та дев’ятого поверхів, тримальні стіни й покрівля. Також пошкоджень зазнали фасад і вікна будівлі.

Фото з особистого архіву Костянтина, жовтень 2022 року

Костянтин, мешканець будинку, не виїжджав із Північної Салтівки та разом із матір’ю пережив найінтенсивніші обстріли.

“Царство небесне моїй мамі, ми з нею тут пережили всі оці бомбардування… Звісно, без сліз не згадуєш, як снаряди розривалися в сусідніх будинках. Ну, подітися було нікуди, треба було тримати себе в руках”, — поділився спогадами Костянтин.

Будинок у квітні 2023 року

Після обстрілів мешканці стежили за станом будинку та підтримували зв’язок із комунальними службами, щоб уникнути аварій через пошкоджені мережі. “Слідкували, зі службами зв’язувалися, щоб не було подачі газу, світла” — розповідає чоловік.

За словами Костянтина, будинок зазнав настільки сильних руйнувань, що його неодноразово показували у новинах. Частину дому, каже він, «наче відсікло величезною сокирою», а стіна тривалий час трималася майже дивом.

Костянтин з уламком авіабомби в руках, жовтень 2022 року

“По другому підʼїзду теж вдарила авіабомба, на дев’ятому поверсі була пошкоджена квартира. Ми з дружиною зустрілися з власницею квартири, вона особисто знайшла шматочок авіабомби, знаєте, от розміром з дві чоловічі долоні. І висотою, ну, сантиметри три-чотири точно. Кілограм десь так сім, тому що я в руках тримав, і він досить вагомий був”, — згадує Костянтин.

Також чоловік розповів про влучання снаряда в дах четвертого під’їзду, внаслідок чого було уражено ліфтову шахту.

Будинок у процесі реконструкції, червень 2026 року

Капітальний ремонт розпочався у травні 2024 року, зараз тривають фасадні роботи.

Проєкт відновлення, за даними порталу Dream, передбачає демонтаж пошкоджених конструкцій, ремонт і відновлення стін, перекриттів і покрівлі, а також балконів. Крім цього, планується заміна вікон і дверей, відновлення інженерних мереж, вентиляції та ліфтового обладнання.

Рослини, що висадили комунальники, червень 2026 року

Окремо передбачені внутрішні оздоблювальні роботи, очищення приміщень і благоустрій території. Відповідно до проєкту відновлення, у квартирах планують встановити нові вхідні та внутрішні двері, а також металопластикові вікна і балконні двері з двокамерними склопакетами.

Відреставрована частина будинку, червень 2026 року

Костянтин розповів що, вже були проведені внутрішні роботи: відновили холодні зони, відбудували пошкоджені ліфтові шахти й встановили нові ліфти, замазали мікротріщини, які, за словами чоловіка, взимку були дуже відчутні.

“Ми дуже раді, що за нас узялися! Відновлення будинків на Північній Салтівці — це приклад для всього міста. Дивіться, ми живі! І своїм прикладом можемо оживити весь Харків”, — каже чоловік.

Будинок у червні 2026 року

За словами Костянтина, до половини будинку вже повернулися мешканці близько 70–80 квартир. Інша заселяється повільніше — люди поступово повертаються додому.

Читайте також: Нова Північна Салтівка за 35 млн євро: Терехов презентував проєкт у Польщі

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

Популярно

Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня
Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня
25.07.2026, 19:26
Сьогодні 17 квітня: який день в історії
Сьогодні 17 квітня: який день в історії
17.04.2025, 06:00
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові
25.07.2026, 13:00
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
25.07.2026, 15:10
“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)
“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)
25.07.2026, 16:05
РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ
РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ
25.07.2026, 17:19

Новини за темою:

25.07.2026
Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня
25.07.2026
РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ
25.07.2026
“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)
25.07.2026
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
25.07.2026
У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Дивіться, ми живі!»: як відновлюють будинок на Північній Салтівці (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатоповерхівка на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці, пошкоджена російськими обстрілами у березні 2022 року, поступово відновлюється.".