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РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ

Фронт 17:19   25.07.2026
Олена Нагорна
РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ

Росія розгортає нову інформаційно-пропагандистську кампанію на Вовчанському напрямку, намагаючись створити фейкову ілюзію загрози оточення та «котла» в районі Великого Бурлука, заявили у 16-му армійському корпусі ЗСУ.

За даними військових, через погіршення соціально-політичної обстановки, енергетичний колапс в Криму, удари по НПЗ, палаючі склади Wildberries супротивник змушений шукати приводи для штампування «медійних перемог» й для цього застосовує тактику малих піхотних груп.

Окремі солдати РФ інфільтруються вглиб української оборони на декілька кілометрів і ховаються у лісосмугах, очікуючи на підкріплення. Жодного контролю над цими територіями вони не мають, однак їхню присутність російське командування одразу використовує у пропагандистських цілях.

«Є інформація, що командуванням 44-го АК ЗС РФ створені спеціальні групи, головне завдання яких – інфільтруватись вглиб оборони, ухилятись від бойових зіткнень та продемонструвати прапор РФ як підтвердження контролю території (так званий “флаговтик”)», — зазначили у 16-му армійському корпусі.

Українські захисники продовжують ефективно вести маневрову оборону та нищити живу силу й техніку супротивника, завірили у підрозділі й додали, що втрат позицій не допущено.

Зокрема, лише на ділянці між населеними пунктами Зибине та Дігтярне за період з 14 по 24 липня втрати окупантів склали:

  • особовий склад: 94 загарбників знищено, 69 — поранено;

  • автомобільна техніка: 23 одиниці знищено;

  • артилерія: п’ять знарядь знищено;

  • бронетехніка: уражено чотири танки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 17:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія розгортає нову інформаційно-пропагандистську кампанію на Вовчанському напрямку, намагаючись створити фейкову ілюзію загрози оточення та «котла» в районі Великого Бурлука.".