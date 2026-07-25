РФ імітує загрозу «котла» біля Великого Бурлука: заява 16-го корпусу ЗСУ

Росія розгортає нову інформаційно-пропагандистську кампанію на Вовчанському напрямку, намагаючись створити фейкову ілюзію загрози оточення та «котла» в районі Великого Бурлука, заявили у 16-му армійському корпусі ЗСУ.

За даними військових, через погіршення соціально-політичної обстановки, енергетичний колапс в Криму, удари по НПЗ, палаючі склади Wildberries супротивник змушений шукати приводи для штампування «медійних перемог» й для цього застосовує тактику малих піхотних груп.

Окремі солдати РФ інфільтруються вглиб української оборони на декілька кілометрів і ховаються у лісосмугах, очікуючи на підкріплення. Жодного контролю над цими територіями вони не мають, однак їхню присутність російське командування одразу використовує у пропагандистських цілях.

«Є інформація, що командуванням 44-го АК ЗС РФ створені спеціальні групи, головне завдання яких – інфільтруватись вглиб оборони, ухилятись від бойових зіткнень та продемонструвати прапор РФ як підтвердження контролю території (так званий “флаговтик”)», — зазначили у 16-му армійському корпусі.

Українські захисники продовжують ефективно вести маневрову оборону та нищити живу силу й техніку супротивника, завірили у підрозділі й додали, що втрат позицій не допущено.

Зокрема, лише на ділянці між населеними пунктами Зибине та Дігтярне за період з 14 по 24 липня втрати окупантів склали: