РФ имитирует угрозу «котла» близ Великого Бурлука: заявление 16-го корпуса ВСУ

Россия разворачивает новую информационно-пропагандистскую кампанию на Волчанском направлении, пытаясь создать фейковую иллюзию угрозы окружения и «котла» в районе Великого Бурлука, заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

По данным военных, из-за ухудшения социально-политической обстановки, энергетического коллапса в Крыму, ударов по НПЗ, горящих складов Wildberries противник вынужден искать поводы для «медийных побед» и для этого использует тактику малых пехотных групп.

Отдельные солдаты РФ инфильтрируются вглубь украинской обороны на несколько километров и прячутся в лесополосах, ожидая подкрепления. Никакого контроля над этими территориями они не имеют, однако их присутствие российское командование сразу использует в пропагандистских целях.

«Есть информация, что командованием 44-го АК ВС РФ созданы специальные группы, главная задача которых — инфильтроваться вглубь обороны, уклоняться от боевых столкновений и продемонстрировать флаг РФ как подтверждение контроля территории (так называемый «флаговтык»)», — отметили в 16-м армейском корпусе.

Украинские защитники продолжают эффективно вести маневренную оборону и уничтожать живую силу и технику противника, заверили в подразделении и добавили, что потерь позиций не допущено.

В частности, только на участке между населенными пунктами Зыбино и Дегтярное за период с 14 по 24 июля потери оккупантов составили: