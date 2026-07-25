РФ имитирует угрозу «котла» близ Великого Бурлука: заявление 16-го корпуса ВСУ
Россия разворачивает новую информационно-пропагандистскую кампанию на Волчанском направлении, пытаясь создать фейковую иллюзию угрозы окружения и «котла» в районе Великого Бурлука, заявили в 16-м армейском корпусе ВСУ.
По данным военных, из-за ухудшения социально-политической обстановки, энергетического коллапса в Крыму, ударов по НПЗ, горящих складов Wildberries противник вынужден искать поводы для «медийных побед» и для этого использует тактику малых пехотных групп.
Отдельные солдаты РФ инфильтрируются вглубь украинской обороны на несколько километров и прячутся в лесополосах, ожидая подкрепления. Никакого контроля над этими территориями они не имеют, однако их присутствие российское командование сразу использует в пропагандистских целях.
«Есть информация, что командованием 44-го АК ВС РФ созданы специальные группы, главная задача которых — инфильтроваться вглубь обороны, уклоняться от боевых столкновений и продемонстрировать флаг РФ как подтверждение контроля территории (так называемый «флаговтык»)», — отметили в 16-м армейском корпусе.
Украинские защитники продолжают эффективно вести маневренную оборону и уничтожать живую силу и технику противника, заверили в подразделении и добавили, что потерь позиций не допущено.
В частности, только на участке между населенными пунктами Зыбино и Дегтярное за период с 14 по 24 июля потери оккупантов составили:
личный состав: 94 захватчика уничтожены, 69 — ранены;
автомобильная техника: 23 единицы уничтожено;
артиллерия: пять орудий уничтожено;
бронетехника: поражено четыре танка.