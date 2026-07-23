Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории

23 июля 811 года войско византийского правителя Никифора I захватило столицу Первого Болгарского царства, но вскоре было разгромлено. Эту дату 1093 года внесли в «Повесть временных лет» как день поражения войска князя Святополка Изяславича. В 1888 году в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. В 1974-м в Греции свергли диктатуру «черных полковников». В 1982-м Международная китобойная комиссия приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел. В 1990-м Леонида Кравчука избрали председателем Верховной Рады УССР. В 2015-м NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют двоюродной сестрой Земли или Землей 2.0.

Праздники и памятные даты 23 июля

23 июля в мире – Всемирный день китов и дельфинов.

Также сегодня: Всемирный день синдрома Шегрена.

23 июля в истории

23 июля 811 года войско византийского императора Никифора I захватило столицу Первого Болгарского царства – Плиску. Византийцы разграбили город, захватили казну хана Крума и опустошили окрестности. Однако радоваться успеху им пришлось недолго. Уже 26 июля болгары отомстили – разгромили почти всю византийскую армию, погиб также император Никифор I. Средневековые источники описывали, что хан Крум приказал сделать из черепа своего врага бокал, украшенный серебром. Поход Никифора в Болгарию описывает «Хроника 811 года», которую также называют Дучевым фрагментом — в честь ее первого редактора.

«Согласно тексту, чрезмерная самоуверенность Никифора привела к тому, что он допустил слабую дисциплину среди своих солдат и безосновательный разрушительный грабеж. Крум контратаковал византийский лагерь, когда солдаты Никифора еще спали. Никифор погиб в результате этого нападения, его сын Ставракий был смертельно ранен, а большая часть его армии – убита», — отмечает историк Леонора Невилл в материале для Cambridge University Press.

23 июля 1093 года руское войско князя Святополка Изяславича потерпело сокрушительное поражение от половцев на реке Желянь (в урочище близ Киева). Этот исторический эпизод упомянут в «Повести временных лет». Подробнее.

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому. Подробнее.

23 июля 1974 года в Греции свергли диктатуру «черных полковников».

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия (IWC) приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел всех видов и популяций китов, начиная с сезона 1985/1986 годов. Подробнее.

23 июля 1990 года депутаты Верховной Рады УССР после отставки с поста председателя ВР Владимира Ивашко избрали председателем Леонида Кравчука. Подробнее.

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют «двоюродной сестрой Земли» или «Землей 2.0», поскольку она максимально похожа на нашу планету. Подробнее.

Церковный праздник 23 июля

23 июля чтят память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Также сегодня – праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Подробнее.

Народные приметы

Если вечером будет туман, то завтра будет хорошая погода.

Если туман утром – будет много грибов.

Если утром нет росы, вечером пойдет дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя ломать или резать ветки калины.

Нельзя есть сырую калину.

Нельзя долго спать и лениться.