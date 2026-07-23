Live

Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   23.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории

23 июля 811 года войско византийского правителя Никифора I захватило столицу Первого Болгарского царства, но вскоре было разгромлено. Эту дату 1093 года внесли в «Повесть временных лет» как день поражения войска князя Святополка Изяславича. В 1888 году в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. В 1974-м в Греции свергли диктатуру «черных полковников». В 1982-м Международная китобойная комиссия приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел. В 1990-м Леонида Кравчука избрали председателем Верховной Рады УССР. В 2015-м NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют двоюродной сестрой Земли или Землей 2.0.

Праздники и памятные даты 23 июля

23 июля в мире – Всемирный день китов и дельфинов.

Также сегодня: Всемирный день синдрома Шегрена.

23 июля в истории

23 июля 811 года войско византийского императора Никифора I захватило столицу Первого Болгарского царства – Плиску. Византийцы разграбили город, захватили казну хана Крума и опустошили окрестности. Однако радоваться успеху им пришлось недолго. Уже 26 июля болгары отомстили – разгромили почти всю византийскую армию, погиб также император Никифор I. Средневековые источники описывали, что хан Крум приказал сделать из черепа своего врага бокал, украшенный серебром. Поход Никифора в Болгарию описывает «Хроника 811 года», которую также называют Дучевым фрагментом — в честь ее первого редактора.

«Согласно тексту, чрезмерная самоуверенность Никифора привела к тому, что он допустил слабую дисциплину среди своих солдат и безосновательный разрушительный грабеж. Крум контратаковал византийский лагерь, когда солдаты Никифора еще спали. Никифор погиб в результате этого нападения, его сын Ставракий был смертельно ранен, а большая часть его армии – убита», — отмечает историк Леонора Невилл в материале для Cambridge University Press.

Императора Византии берут в плен
Хан Крум захватывает Никифора в плен, иллюстрация из Манассиевой хроники. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A(2)-Fig07.jpg

23 июля 1093 года руское войско князя Святополка Изяславича потерпело сокрушительное поражение от половцев на реке Желянь (в урочище близ Киева). Этот исторический эпизод упомянут в «Повести временных лет». Подробнее.

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому. Подробнее.

23 июля 1974 года в Греции свергли диктатуру «черных полковников».

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия (IWC) приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел всех видов и популяций китов, начиная с сезона 1985/1986 годов. Подробнее.

23 июля 1990 года депутаты Верховной Рады УССР после отставки с поста председателя ВР Владимира Ивашко избрали председателем Леонида Кравчука. Подробнее.

Леонид Кравчук - архивное фото
Фото: mis.dp.ua

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют «двоюродной сестрой Земли» или «Землей 2.0», поскольку она максимально похожа на нашу планету. Подробнее.

Церковный праздник 23 июля

23 июля чтят память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Также сегодня – праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Подробнее.

Народные приметы

Если вечером будет туман, то завтра будет хорошая погода.

Если туман утром – будет много грибов.

Если утром нет росы, вечером пойдет дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя ломать или резать ветки калины.

Нельзя есть сырую калину.

Нельзя долго спать и лениться.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Трагедия на Салтовке: 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа
Трагедия на Салтовке: 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа
22.07.2026, 18:23
В Харькове FPV-дроны ударили по АЗС, есть пострадавшие (фото)
В Харькове FPV-дроны ударили по АЗС, есть пострадавшие (фото)
22.07.2026, 21:14
Новости Харькова — главное 22 июля: «прилеты» в городе, опасная погода
Новости Харькова — главное 22 июля: «прилеты» в городе, опасная погода
22.07.2026, 21:21
Кто отдал приказ ударить по «Эпицентру» на Салтовке, установила прокуратура
Кто отдал приказ ударить по «Эпицентру» на Салтовке, установила прокуратура
22.07.2026, 10:15
Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля
Четверг будет нежарким: прогноз погоды по Харькову и области на 23 июля
22.07.2026, 20:52
Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории
23.07.2026, 06:00

Новости по теме:

22.07.2026
Сегодня 22 июля 2026: какой праздник и день в истории
21.07.2026
Сегодня 21 июля 2026: какой праздник и день в истории
20.07.2026
Сегодня 20 июля 2026: какой праздник и день в истории
19.07.2026
Сегодня 19 июля 2026: какой праздник и день в истории
18.07.2026
Сегодня 18 июля 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 23 июля 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 июля 811 года войско византийского правителя Никифора I захватило столицу Первого Болгарского царства, но вскоре было разгромлено".