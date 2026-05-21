Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что

Городской голова и начальник ГВА Чугуева Галина Минаева не любит, когда ее город называют «крепостью». Хотя в эпицентре российского вторжения этот райцентр Харьковщины оказался с первых минут 24 февраля 2022 года. Ракеты летели по военному аэродрому и местам базирования 92-й механизированной бригады. От многочисленных прилетов с первого дня страдали гражданские, начались разрушения.

«Когда я приехала в микрорайон, где были первые прилеты ракет, увидела горящие дома, раненых, я смотрела на это все – и мне казалось, что это какой-то сон или фильм. И я не могла поверить, что нахожусь в эпицентре этого ужаса», — вспоминает Минаева.

Более четырех лет Чугуев – одна из целей постоянных российских воздушных атак. Несмотря на это, город живет. Отопление удалось восстановить прямо под носом у россиян весной 2022 года. Сверхтяжелую зиму 2025-2026 годов также прожили с теплом, несмотря на блэкауты. Даже восстановили всемирно известные Репинские пленэры и сохранили художественную школу для детей. Как не сдается и о чем мечтает Чугуев, его руководитель рассказала МГ «Объектив».

<br />

В укрытиях детям устроили кинотеатр

Первые управленческие решения, принимавшиеся в Чугуеве в феврале 2022 года, не были глобальными. Просто делали то, что могли в условиях новой реальности.

«Мы люди гражданские, и мы не понимали, что делать. Или нам искать где-то оружие, защищать громаду? Или мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы люди были в безопасной среде? Или должны были заниматься эвакуацией? Тогда мы поняли одно: люди прячутся в подвалах жилых домов. И мы должны сделать все необходимое, чтобы они могли там хотя бы присесть или лечь. Буквально перед войной нашей территориальной громаде передали оздоровительный лагерь. И мы организовали оттуда завоз всего необходимого в подвалы, чтобы создать людям соответствующие условия», – рассказывает мэр Чугуева.

Тем более что артобстрелы не утихали вплоть до Харьковского контрнаступления.

«Наши врачи обходили все эти укрытия, оказывали помощь детям, пожилым людям. Потому что переживания, давление, зима, холодно, люди болели. И наши врачи действительно были героями своего фронта. А для детей учителя в укрытиях крутили диафильмы, какие-то фильмы показывали, делали кинозалы, чтобы малышей отвлечь от ужаса на поверхности», — вспоминает Минаева.

Называли гробы «фруктовыми ящиками», чтобы не было страшно

В первые недели и месяцы полномасштабки в Чугуеве столкнулись с дефицитом товаров и продуктов. Логистика с областным центром была нарушена, магазины закрыты. Все дороги на город простреливались.

«Были женщины, которым нужно было рожать, и не было возможности купить необходимое для новорожденных. И мы тогда искали, кто из бизнеса остался в громаде, чтобы можно было открыть магазины, купить в них все необходимое, передать роженицам и в роддом. Мы думали, как накормить людей, и было много в громаде пожилых. К сожалению, как детки рождаются, так и старики умирают. Это жизнь, и она, как говорится, в разных красках. Были у нас такие случаи, когда люди одинокие умирали, а их дети уехали. И нам нужно было хоронить этих людей. И мои заместители, мои коллеги выполняли всю эту работу, которую должны выполнять ритуальные службы. Но их тогда не было в Чугуеве. И мы даже делали в свое время гробы. И для того чтобы это не было так страшно, мы их называли «фруктовые ящики» — чтобы не пугать никого, чем мы занимаемся. Сколько у нас осталось «фруктовых ящиков»? – делится Галина Минаева.

Борьба за тепло в домах продолжается с весны 2022 года

В 2022-м ни у кого не было понимания, что будет дальше, поэтому коммунальщики города просто решали неотложные проблемы. В Чугуеве россияне в первые дни вторжения разбили три котельных. В марте и даже в апреле 2022-го было холодно.

«И мы пытались возобновить работу котельных, потому что в городе оставались люди. У нас не было достаточного количества необходимых материалов для восстановительных работ. Тогда объединились все службы, объединился бизнес. Мне ребята звонили по телефону и говорили, что мы можем дать электроды. Кто говорит: мы можем дать кислород. Кто говорит: мы можем руками сделать определенный вид работ. И нам тогда удалось восстановить две котельные. Одну не удалось, потому что она была в очень опасном районе, и у нас не было возможности работать. И люди тогда грелись в одном из учебных заведений. Но мы выстояли, мы восстановились», – вспоминает тяжелую весну 2022 года мэр Чугуева.

Несмотря на войну, сегодня в Чугуевской громаде проживает более 48 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч – переселенцы. Теперь перед городом совсем другие вызовы, ведь враг продолжает бить по критической инфраструктуре. Несмотря на это, прошлый отопительный сезон Минаева называет очень удачным, хотя Чугуев и погружался в полный блэкаут.

«У 85% абонентов нашей громады было постоянное тепло, даже когда не было света. Потому что мы достаточно долго работали, почти два года, чтобы привлечь оборудование в нашу громаду, а затем провести все работы по проектированию и монтажу когенерационных установок. Мы пытались отработать самые плохие сценарии, чтобы город жил, а люди могли получать элементарные коммунальные услуги», — объясняет городской голова.

«Хотелось бы все сохранить в Чугуеве, но все зависит от нас»

Название «город-крепость» ей не нравится, потому что связано с чем-то воинственным, говорит Галина Минаева. Для нее Чугуев, несмотря на историю гарнизонного города, прежде всего – родина выдающегося художника Ильи Репина, куда со всего мира съезжались художники. Поэтому под ежедневными обстрелами всеми силами пытаются сохранить культурное наследие. В 2024-2025 годах россияне повредили Штабы военных поселений и кровлю Торговых рядов – памятники национального значения. Но коммунальщики уже закрыли крышу Торговых рядов по контуру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

«Хотелось бы все сберечь, но не все зависит от нас. Потому что по городу, к сожалению, сегодня и «шахеды» и «ракеты» прилетают. Но мы делаем все, чтобы и материальные вещи сохранить, и культурные традиции», – рассказывает Минаева.

Знаменитый международный Репинский пленэр в 2022 году не состоялся – из-за полномасштабного вторжения. Но уже через год художественный фестиваль восстановили, пусть и в режиме онлайн.

Также в Чугуеве продолжает работать детская художественная школа, где дети учатся очно – в городе создали для них необходимые условия безопасности. Пока в городе есть дети, в нем есть жизнь, не скрывает гордости Минаева.

«Сейчас нет времени думать о выборах, политических проектах – много работы»

Именно в мероприятиях с детьми удается сейчас находить силы и вдохновение для ежедневных дел, признается руководитель громады: «У нас бывают отчетные мероприятия. И когда ты там посидишь минут 40, час, выходишь оттуда – и у тебя совсем нет никакой усталости», — улыбается мэр города, который не должен стать крепостью.

Кажется, что самым неожиданным из наших вопросов для Минаевой стал такой: будет ли она баллотироваться на следующих выборах городского головы, когда, наконец, будет возможно их провести.

«Самое главное сегодня – чтобы закончилась война. Сейчас нет времени думать о каких-то выборах, политических проектах. И мы должны опять-таки сделать все необходимое, чтобы в громаде оставались люди, чтобы уехавшие вернулись в свои дома, потому что как бы там ни было хорошо, но дома лучше. Поэтому у нас очень много работы», – говорит мэр.