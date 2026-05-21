Взрывы в Харькове вечером 21 мая: Терехов сообщил, куда «прилетело»

Взрывы снова звучат в Харькове вечером 21 мая — россияне атакуют город дронами.

18:44

В результате обстрела повреждена крыша частного двухэтажного дома, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обращений к медикам не поступало.

18:20

Один за другим с разницей в несколько минут раздались взрывы после 18 часов. Перед ними мониторы сообщили, что на город движутся ударные дроны со стороны Большой Даниловки в сторону Северной Салтовки.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: удар вражеской «молнии» пришелся на границе Немышлянского и Салтовского районов.

«Попадание в крышу частного дома – без пострадавших, но возник пожар», — уточнил городской голова.

Как сообщила ранее МГ «Объектив», 21 мая отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. По меньшей мере 5 FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час.