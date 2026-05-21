Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области проинформировали, что из-за угрозы применения БпЛА перекрыли часть харьковской окружной трассы.
«Из-за активности российских БпЛА на харьковской окружной дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге М-03 на участке км 491 — км 501 (от экопарка до Липцевского перекрестка)», – написали дорожники.
Напомним, ранее не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов. На границе Малоданиловской и соседней громад зафиксирован удар FPV-дрона по автомобилю. Это уже второе попадание за неделю в этом месте. «По соображениям безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», — написал он.
До этого начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что оккупанты атаковали грузовик в Харьковском районе. Известно о погибшем.
Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 10:35;