Live

Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально

Происшествия 10:35   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области проинформировали, что из-за угрозы применения БпЛА перекрыли часть харьковской окружной трассы.

«Из-за активности российских БпЛА на харьковской окружной дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге М-03 на участке км 491 — км 501 (от экопарка до Липцевского перекрестка)», – написали дорожники.

Напомним, ранее не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов. На границе Малоданиловской и соседней громад зафиксирован удар FPV-дрона по автомобилю. Это уже второе попадание за неделю в этом месте. «По соображениям безопасности тем, кто двигается из громады в Киевский и Салтовский районы города, рекомендую передвигаться только по городу», — написал он.

До этого начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что оккупанты атаковали грузовик в Харьковском районе. Известно о погибшем.

Читайте также: В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
21.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь
21.05.2026, 08:54
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
21.05.2026, 07:53
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43
БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший
БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший
21.05.2026, 09:33
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
21.05.2026, 10:35

Новости по теме:

21.05.2026
Не ехать в два района Харькова по окружной призвал Гололобов (фото)
16.05.2026
В Золочевской громаде — «прилет» в психоневрологический интернат и раненый
16.05.2026
В Харькове в течение дня БпЛА дважды атаковали гаражи: пострадавших — трое
16.05.2026
«Ночь была очень тяжелой» — Терехов об атаке БпЛА на Харьков (видео)
16.05.2026
Ночной террор Харькова продолжился утром — падение БпЛА возле метро «Научная»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области проинформировали, что из-за угрозы применения БпЛА перекрыли часть окружной трассы.".