«Ночь была очень тяжелой» — Терехов об атаке БпЛА на Харьков (видео)
На месте утреннего «прилета» в центре Харькова городской голова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской воздушной атаки.
«Имеем попадание в центральной части Харькова. Повреждены три выхода из метрополитена, офисное помещение и торговая сеть. Повреждена контактная сеть. Пострадал один человек. В целом ночь была очень тяжелой. Было попадание пяти «Шахедов» по четырем районам города. Кроме того, повреждены несколько частных жилых домов», — сообщил мэр.
Терехов уточнил, что в троллейбусе, который был поврежден утром возле станции метро, в момент попадания людей не было.
Мэр также ответил, будут ли ездить троллейбусы по этому проспекту, где повреждена контактная сеть: «Сегодня и завтра было плановое отключение, но мы восстанавливаем контактную сеть. Вместо троллейбусных маршрутов будут автобусы».
Как сообщала МГ «Объектив», атака беспилотников на Харьков длилась с полуночи 16 мая. Известно о шести «прилетах» и двоих пострадавших. После полуночи БпЛА атаковал Холодногорский район. После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина испытала острую реакцию на стресс. В 06:30 удар БпЛА нанесен в дорогу в Шевченковском районе в центре города. Один человек пострадал. Повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, троллейбус, здание учебного заведения и остекление в соседних зданиях. После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе, а около 07:40 зафиксировано падение обломков БпЛА в Основянском районе.
- • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 08:39;