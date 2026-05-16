Сегодня 16 мая 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День науки. 16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи – Балдуина IX Фландрского. В 1648-м победоносно завершилась битва под Желтыми Водами. В 1817-м родился украинский историк Николай Костомаров. В 1920-м канонизировали Жанну д’Арк. В 1929-м впервые вручили награды Американской киноакадемии. В 1975-м первая женщина покорила Эверест. В 1985-м ученые заявили, что обнаружили Озоновую дыру над Южным полюсом. В 2004-м Руслана победила на Евровидении. В 2022-м в Харькове возобновили работу общественного транспорта.

Праздники и памятные даты 16 мая

16 мая в Украине – День науки (его отмечают в третью субботу мая).

В мире – Международный день мирного сосуществования.

Третья суббота мая – Всемирный день виски, День ресторана (в мае), День свободы культуры, Международный день пород наследия и Всемирный день скандинавской ходьбы.

Также сегодня: День ношения фиолетового в знак мира, Международный день света, День любви к деревьям, Международный день осведомленности о целиакии, Всемирный день биографа, Международный день мальчиков, День морской обезьяны.

16 мая в истории

16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи — Балдуина Фландрского. Подробнее.

16 мая 1648 года победно завершилось первое сражение Хмельнитчины — битва под Желтыми Водами. Эта победа имела большое значение для дальнейшего успешного противостояния казачества польской шляхте. Подробнее.

16 мая 1817 года родился украинский историк и писатель, а также общественный деятель Николай Костомаров. Подробнее.

16 мая 1920 года римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк. Подробнее.

16 мая 1929 года в США впервые вручали награды Американской киноакадемии. Подробнее.

16 мая 1975 года японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест. Подробнее.

16 мая 1985 года ученые впервые заявили, что обнаружили Озоновую дыру над Южным полюсом. Соответствующая публикация вышла в научном журнале «Nature». Ее авторами были Джо Фарман, Брайан Гардинер и Джонатан Шенклин из Британской антарктической службы. На самом деле «дыра» не выглядит как сплошная пустота в небе над Антарктидой. Это зона, где уровень озона аномально низкий. Озоновый слой защищает Землю от значительной части наиболее вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Соответственно, исчезновение озона угрожает всему живому на Земле – быть «сожженным». Открытие британцев не было внезапным. Ученые еще с 1970-х активно предупреждали об опасности веществ, которые активно применяло человечество. Речь идет о хлорфторуглероде — химическом соединении, которое содержалось, например, в хладагентах (фреонах) в холодильниках и кондиционерах, а также аэрозолях. Экологические организации вели кампанию за запрещение применения этих веществ. В США местное Агентство по охране окружающей среды ограничило использование хлорфторуглеродов в производстве аэрозольных спреев в 1978 году. Однако в мире соответствующие решения приняли существенно позже. И статья в журнале «Nature», авторы которой наглядно продемонстрировали, как исчезает озоновый щит Земли, способствовала глобальному пониманию этой проблемы.

«Международное сообщество необычно быстро отреагировало, возможно, потому что, казалось бы, внезапное появление «дыры» в атмосфере сделало историю такой увлекательной и легко понятной. В течение двух лет, в прямой ответ на статью в Nature и дальнейшие исследования, 46 стран подписали Монреальский протокол, обязавшись постепенно отказаться от веществ, которые, как известно, вызывают разрушение озонового слоя. Все 197 членов Организации Объединенных Наций, в конце концов, ратифицировали договор», — пишет проект History.

Впоследствии бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан называл Монреальский протокол «возможно, самым успешным международным соглашением на сегодня».

16 мая 2004 года Руслана победила на Евровидении – первой из украинских участников этого песенного конкурса.

16 мая 2022 года в Харькове возобновили работу общественного транспорта, который прекратил перевозить пассажиров в начале полномасштабного вторжения РФ.

Церковный праздник 16 мая

16 мая христиане чтят память преподобного Феодора Освященного. Подробнее.

Народные приметы

Если на водоемах появились лепестки кувшинок – заморозков уже не будет.

Если в этот день гремит гром, то урожай будет обильным.

Если солнце припекает – лето будет жарким.

Что нельзя делать 16 мая

Не стоит в этот день рисковать – в народе его считали одним из самых несчастливых в году, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Нельзя злословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать.