Сегодня 16 мая 2026: какой праздник и день в истории

Оксана Горун
Сегодня в Украине – День науки. 16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи – Балдуина IX Фландрского. В 1648-м победоносно завершилась битва под Желтыми Водами. В 1817-м родился украинский историк Николай Костомаров. В 1920-м канонизировали Жанну д’Арк. В 1929-м впервые вручили награды Американской киноакадемии. В 1975-м первая женщина покорила Эверест. В 1985-м ученые заявили, что обнаружили Озоновую дыру над Южным полюсом. В 2004-м Руслана победила на Евровидении. В 2022-м в Харькове возобновили работу общественного транспорта.

Праздники и памятные даты 16 мая

16 мая в Украине – День науки (его отмечают в третью субботу мая).

В мире – Международный день мирного сосуществования.

Третья суббота мая – Всемирный день виски, День ресторана (в мае), День свободы культуры, Международный день пород наследия и Всемирный день скандинавской ходьбы.

Также сегодня: День ношения фиолетового в знак мира, Международный день света, День любви к деревьям, Международный день осведомленности о целиакии, Всемирный день биографа, Международный день мальчиков, День морской обезьяны.

16 мая в истории

16 мая 1204 года короновали первого императора только что созданной Латинской империи — Балдуина Фландрского. Подробнее.

16 мая 1648 года победно завершилось первое сражение Хмельнитчины — битва под Желтыми Водами. Эта победа имела большое значение для дальнейшего успешного противостояния казачества польской шляхте. Подробнее.

16 мая 1817 года родился украинский историк и писатель, а также общественный деятель Николай Костомаров. Подробнее.

16 мая 1920 года римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк. Подробнее.

16 мая 1929 года в США впервые вручали награды Американской киноакадемии. Подробнее.

16 мая 1975 года японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест. Подробнее.

Табэи Дзюнко - первая женщина, покорившая Эверест
Фото: Jaan Künnap

16 мая 1985 года ученые впервые заявили, что обнаружили Озоновую дыру над Южным полюсом. Соответствующая публикация вышла в научном журнале «Nature». Ее авторами были Джо Фарман, Брайан Гардинер и Джонатан Шенклин из Британской антарктической службы. На самом деле «дыра» не выглядит как сплошная пустота в небе над Антарктидой. Это зона, где уровень озона аномально низкий. Озоновый слой защищает Землю от значительной части наиболее вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Соответственно, исчезновение озона угрожает всему живому на Земле – быть «сожженным». Открытие британцев не было внезапным. Ученые еще с 1970-х активно предупреждали об опасности веществ, которые активно применяло человечество. Речь идет о хлорфторуглероде — химическом соединении, которое содержалось, например, в хладагентах (фреонах) в холодильниках и кондиционерах, а также аэрозолях. Экологические организации вели кампанию за запрещение применения этих веществ. В США местное Агентство по охране окружающей среды ограничило использование хлорфторуглеродов в производстве аэрозольных спреев в 1978 году. Однако в мире соответствующие решения приняли существенно позже. И статья в журнале «Nature», авторы которой наглядно продемонстрировали, как исчезает озоновый щит Земли, способствовала глобальному пониманию этой проблемы.

«Международное сообщество необычно быстро отреагировало, возможно, потому что, казалось бы, внезапное появление «дыры» в атмосфере сделало историю такой увлекательной и легко понятной. В течение двух лет, в прямой ответ на статью в Nature и дальнейшие исследования, 46 стран подписали Монреальский протокол, обязавшись постепенно отказаться от веществ, которые, как известно, вызывают разрушение озонового слоя. Все 197 членов Организации Объединенных Наций, в конце концов, ратифицировали договор», — пишет проект History.

Озоновая дыра над Антарктидой
Озоновая дыра над Антарктидой. Иллюстрация: NASA

Впоследствии бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан называл Монреальский протокол «возможно, самым успешным международным соглашением на сегодня».

16 мая 2004 года Руслана победила на Евровидении – первой из украинских участников этого песенного конкурса.

16 мая 2022 года в Харькове возобновили работу общественного транспорта, который прекратил перевозить пассажиров в начале полномасштабного вторжения РФ.

Церковный праздник 16 мая

16 мая христиане чтят память преподобного Феодора Освященного. Подробнее.

Народные приметы

Если на водоемах появились лепестки кувшинок – заморозков уже не будет.

Если в этот день гремит гром, то урожай будет обильным.

Если солнце припекает – лето будет жарким.

Что нельзя делать 16 мая

Не стоит в этот день рисковать – в народе его считали одним из самых несчастливых в году, поэтому нужно быть максимально осторожными.

Нельзя злословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать.

Автор: Оксана Горун
