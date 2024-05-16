Сегодня 16 мая: какой праздник и день в истории
16 мая в Украине – День вышиванки. В этот день 1648-го победно завершилась битва под Желтыми Водами. В 1817-м родился украинский историк Николай Костомаров. В 1920-м канонизировали Жанну д’Арк. В 1929-м впервые вручили награды Американской киноакадемии. В 1975-м первая женщина покорила Эверест. В 2004-м Руслана победила на Евровидении. В 2022-м в Харькове возобновили работу общественного транспорта.
Праздники и памятные даты 16 мая
16 мая в Украине – День вышиванки. Его отмечают в третий четверг мая.
В мире: Международный день мирного сосуществования.
Также отмечают: Международный день света, День любви к деревьям, День биографа, День ношения фиолетового в знак мира, День морской обезьяны.
16 мая в истории
16 мая 1648 года победно завершилось первое сражение Хмельнитчины — битва под Желтыми Водами. Эта победа имела большое значение для дальнейшего успешного противостояния казачества польской шляхте. Подробнее.
16 мая 1817 года родился украинский историк и писатель, а также общественный деятель Николай Костомаров. Подробнее.
16 мая 1920 года римская католическая церковь канонизировала Жанну д’Арк. Подробнее.
16 мая 1929 года в США впервые вручали награды Американской киноакадемии. Подробнее.
16 мая 1975 года японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест. Подробнее.
16 мая 2004 года Руслана победила на Евровидении – первой из украинских участников этого песенного конкурса.
16 мая 2022 года в Харькове возобновили работу общественного транспорта, прекратившего перевозить пассажиров в начале полномасштабного вторжения в РФ.
Церковный праздник
16 мая христиане чтят память преподобного Феодора Освященного. «Освященным» его называют потому, что его первого в обители рукоположили в священники. Феодор происходил из богатой и знатной христианской семьи Египта. Еще юношей изъявил желание стать монахом – в 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Пришел в обитель к Пахомию Великому и быстро добился успеха в монашеских подвигах. Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавенисской обители, а сам удалился в уединенный монастырь. Феодор продолжал заботиться о своем наставнике и ухаживал за Пахомием в предсмертной болезни. После смерти преподобного святой Феодор руководил Тавенисским монастырем, а позже стал во главе всех обителей Фиваидов. Прославился святостью жизни и даром чудотворства. Умер в глубокой старости, в 368 году.
Народные приметы
Если на водоемах появились лепестки кувшинок – заморозков уже не будет.
Если в этот день гремит гром, то урожай будет обильным.
Если солнце припекает – лето будет жарким.
Что нельзя делать 16 мая
Не стоит в этот день рисковать – в народе его считали одним из самых несчастливых в году, поэтому нужно быть максимально осторожными.
Нельзя злословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая в Украине – День вышиванки. В этот день 1648-го победно завершилась битва под Желтыми Водами. В 1817-м родился украинский историк Николай Костомаров".