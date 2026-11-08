Live
  • Вс 08.11.2026
  • Харьков  +2°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео)

Записано 16:56   08.11.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео) Скриншот

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что энергетики отреагировали на обращение городской власти о корректировке отключений — так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.

«Я обратился к нашим энергетикам с просьбой, чтобы там, где дома не имеют сегодня стационарного отопления… К сожалению, такие дома существуют в городе Харькове, их достаточно много, несмотря на то, что сегодня наши коммунальные предприятия работают круглосуточно для того, чтобы восстановить теплоснабжение. Я просил их (энергетиков — Ред.), чтобы они скорректировали графики отключения, и дома, не имеющие стационарного отопления, были с энергоснабжением. Где-то удается, где-то еще корректируются эти графики, но определенное движение уже пошло», — сказал Терехов в эфире нацмарафона 8 ноября.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также мэр Харькова ответил на вопрос о том, есть ли у города план действий на случай отключения отопления во время морозов — чтобы не допустить размерзания системы и порывов внутридомовых сетей, как это было в Киеве минувшей зимой.

Читайте также: В день есть 45 минут на восстановление — нардеп про вызов для энергетики

«Я хочу сказать, что в прошлом году была очень тяжелая зима, как вы помните. У нас также были очень серьезные вызовы, серьезные ситуации. Мы не допустили размерзания сетей теплоснабжения, своевременно слили теплоноситель, потому что другой выбор невозможно было сделать. Затем восстановили отопление. Да, у нас есть определенный план действий, определенный алгоритм действий на всякий случай», — заверил Терехов.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Подсела в машину и погибла от FPV: удар под Харьковом (обновлено)
Подсела в машину и погибла от FPV: удар под Харьковом (обновлено)
08.11.2026, 17:18
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району
08.11.2026, 15:05
Новости Харькова — главное 8 ноября: город атакуют FPV, отключения света
Новости Харькова — главное 8 ноября: город атакуют FPV, отключения света
08.11.2026, 17:12
Дроны бьют по Харькову с утра: есть раненые, сообщил Терехов (дополнено)
Дроны бьют по Харькову с утра: есть раненые, сообщил Терехов (дополнено)
08.11.2026, 14:13
Сложная ситуация на Харьковщине: Зеленский и Минэнерго про удары по энергетике
Сложная ситуация на Харьковщине: Зеленский и Минэнерго про удары по энергетике
08.11.2026, 12:08
Мемориальный комплекс памяти защитников Украины открыли в Харькове
Мемориальный комплекс памяти защитников Украины открыли в Харькове
08.11.2026, 15:45

Новости по теме:

08.11.2026
Девять попаданий по шести локациям: Терехов про удары по Харькову 8 ноября
08.11.2026
Пять FPV ударили по Харькову: появились фото и видео с мест «прилетов»
08.11.2026
Мемориальный комплекс памяти защитников Украины открыли в Харькове
08.11.2026
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району
08.11.2026
Дроны бьют по Харькову с утра: есть раненые, сообщил Терехов (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 16:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что энергетики отреагировали на обращение городской власти о корректировке отключений ".