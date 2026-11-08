Домов без отопления «достаточно много» в Харькове — Терехов о ситуации (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что энергетики отреагировали на обращение городской власти о корректировке отключений — так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.

«Я обратился к нашим энергетикам с просьбой, чтобы там, где дома не имеют сегодня стационарного отопления… К сожалению, такие дома существуют в городе Харькове, их достаточно много, несмотря на то, что сегодня наши коммунальные предприятия работают круглосуточно для того, чтобы восстановить теплоснабжение. Я просил их (энергетиков — Ред.), чтобы они скорректировали графики отключения, и дома, не имеющие стационарного отопления, были с энергоснабжением. Где-то удается, где-то еще корректируются эти графики, но определенное движение уже пошло», — сказал Терехов в эфире нацмарафона 8 ноября.

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Также мэр Харькова ответил на вопрос о том, есть ли у города план действий на случай отключения отопления во время морозов — чтобы не допустить размерзания системы и порывов внутридомовых сетей, как это было в Киеве минувшей зимой.

«Я хочу сказать, что в прошлом году была очень тяжелая зима, как вы помните. У нас также были очень серьезные вызовы, серьезные ситуации. Мы не допустили размерзания сетей теплоснабжения, своевременно слили теплоноситель, потому что другой выбор невозможно было сделать. Затем восстановили отопление. Да, у нас есть определенный план действий, определенный алгоритм действий на всякий случай», — заверил Терехов.